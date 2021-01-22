D2 Place 2021首個寵物手作市集　40個攤位任你逛　報貓狗按摩班

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-22 10:29

疫情持續，主人難免會出現抗疫疲勞。本月30、31日不妨趁帶著毛孩一同到荔枝角D2 Place參加由「飛象文創」主辦，「救狗之家」及「保護動物慈善協會」聯乘的「寵愛友家 手作年宵 2021」。是次活動入場費用全免，主人可以趁機與寵物齊齊準備過肥年，同時不忘協助待家毛孩，讓愛充滿整個新春。

是次手作年宵將以「領養.教養.不棄養」為主題，於1月30至31日在荔枝角D2 Place 一期的空中花園舉行，是本年度首個寵物新春慈善手作年宵。市集邀請了超過40個本地手創設計師及寵物用品品牌參與，屆時並舉辦不同的特色工作坊，讓「剷屎官」與毛孩有個充實又愉快的週末！D2 Place亦是寵物友善商場，歡迎毛孩進入。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

手作年宵內齊集合近40名香港手作人及文創品牌，為主人送上不同新春寵物用品！各類手作攤位包括陶藝、刺繡、插畫、布藝等。大會亦安排各種需收費的手作工作坊、社交禮儀及按摩班，如果主人有興趣，可以預先在網上登記。

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難得到訪知名的寵物友善商場D2 Place，重點活動又豈止年宵攤檔？1月30日下午2時至4時「HKDR救狗之家」更會在場內舉辦「狗隻領養活動」，如果你打算成為狗奴，不妨於新春前夕，給一眾尋家的毛孩一個機會！HKDR亦安排了狗隻班訓練，讓主人學懂正確的養狗知識。

當日大會亦有各類型的工作坊可供參加，例如「貓狗刺繡體驗工作坊」及「關節按摩工作坊」等，如果主人有興趣，可以預先在網上登記。



大會指定網上捐款平台「01 心意」現正在為HKDR及LAP優先發動網上籌款，希望為被遺棄動物籌集醫療費用及尋家，推廣期內將送出10份限量禮品，詳情參見「01心意」網頁公佈。當日「01 心意」亦會擺設攤檔，捐款時更有神秘禮物贈送！

立即捐款：

【有趣新年祝賀辭遊戲】為被遺棄動物籌集醫療費用

【有趣新年祝賀辭遊戲】 攜手拯救生命 助被遺棄狗狗尋家

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另外，當日大會亦有新春慈善福袋義賣，限量100個，收益扣除成本後將捐予HKDR及LAP。飛象文創更配合是次寵物新春主題，精心設計了一套別注版魚蝦蟹發售，讓主人玩起來更加親切！

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為加強防疫，主辦單位將於場內實施一系列防疫措施，如有任何違規或不符合規定之人士，主辦單位有權要求有關人士即時離場。主辦單位將適時檢視及更新有關措施。

飛象文創將於本月尾舉行首個寵物新春慈善手作年宵。（飛象文創）