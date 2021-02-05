農曆新年2021｜4個寵物市集過百攤位任逛　貓狗用品、零食任揀

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-05 08:03

在疫情下許多大型活動都沒法舉行，但其實仍有些市集，可讓你和寵物一起感受佳節氣氛。 以下介紹4個將會在新年期間舉行的寵物市集，歡迎大家帶同家中毛孩一起前往！

新年期間，也可帶着毛孩，開心去市集購物！（fb@毛孩大笪地）

在疫情持續的情況下，許多大型活動都被迫取消，令過年氣氛大減。但其實坊間仍有些小型市集，可讓人寵一起去逛，散散心。這裏搜羅了4個市集，都會在農曆新年期間舉行，這樣就不愁新年會沒節目！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

1. 旺角 Let's Gum Gum x Joker & Ghost 賀歲市集

這個在旺角舉行的賀歲市集，除了有近50個本土小商戶攤檔，售賣各式各樣寵物用品及食品外，還聯同「RCAP拯救遺棄寵物中心」舉辦現場領養活動。是一個集購物與領養活動於一身的市集，有興趣的朋友不容錯過！

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Joker & Ghost x Let's Gum Gum賀歲市集 日期：2021年2月6-9日及10-11日 時間：14:00pm-22:00；14:00-1:00 地點：旺角奶路臣街麥花臣匯CGA電競館地面 更多詳情：Gum.events

2. 大埔 「毛孩大笪地」新年寵物市集

這個在大埔舉行的活動，是一個集寵物市集、草地派對、貓狗領養及動物相關講座／工作坊於一身的活動。有超過30個攤位讓你與毛孩在這裏開心玩樂購物，無論你是不是毛孩家長，又或者是對毛孩感興趣的人，千萬不要錯過啊！

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「毛孩大笪地」新年寵物市集 日期：2021年2月6-7日 時間：12:00-19:00 地點：大埔寶湖道六鄉學習園地 費用：全免 活動：寵物市集；寵物草地派對；貓狗領養；動物相關講座及工作坊 更多詳情：毛孩大笪地 報名：網上預先登記

3. 赤柱 Pets Love 市集

一向以來，赤柱都是毛孩們放電的好地方。適逢農曆新年期間，這裏更會舉行與寵物相關的市集活動。在這裏，你可找到寵物飾品、零食以及日用品等。除了購物外，還可讓毛孩在附近盡情散步，度過一個開心的周末！

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Pets Love 市集 日期：2021年2月6-7日及14-15日 時間：12:00-19:00 地點：香港赤柱赤柱大街 92 號美利樓地下 費用：全免 活動：寵物 x 生活手作市集；免費小手作 Tote Bag 工作坊 更多詳情：Pets Love 市集

4. 將軍澳 O’South Coast 澳南海岸 x Smart Pet Pet 御の寵物感謝祭

在這個市集裏，有超過40個富有特色的小攤檔，在這裏你可找到生活雜貨、寵物用品及本地設計手作。另外，場內更設多個日系主題特色打卡位，如櫻花樹亭園、日本神社鳥居及祈福許願寺鐘，主人可以幫寵物穿上靚和服到場盡情留影打卡！

【澳南海岸附近環境】

《O’South Coast 澳南海岸 x Smart Pet Pet 御の寵物感謝祭》 日期：2021 年 2 月 5-7 日 時間：12:00-19:00 地點：將軍澳唐俊街 23 號 Monterey Place G19 號舖 費用：全免 活動詳情：御の寵物感謝祭 報名：網上預先登記 *如 walk-in 需於活動會場外排隊即場進行登記方可入場。

▼▼同場加映：早前，法國一對夫婦在放狗期間驚聞稚嫩的尖叫聲，他們循叫聲找到了一頭被困的「小狗」。一個月過後，「小狗」的真正身分逐漸曝光，原來牠竟然不是狗，而是一頭野獸！幸好，夫婦在知悉「小狗」的身分後也依然對牠不離不棄，仍願意繼續照顧牠。▼▼

▾▾▾點撃圖片看「小狗」的獲救經過和牠的真正身分！▾▾▾

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點擊連結看全文：【領養狗】受傷小狗獲好心夫婦救起 收養3周後牠露出野獸真面目

▼▼同場加映：台灣有位飼主在兩年前收到朋友贈送的高山犬小狗，沒想到養兩年後，牠竟然長成體重80KG、身高180cm的巨狗！原本姐姐們可以輕易把牠抱起，現在不單抱不起，還被牠壓到動彈不得，就連媽也忍不住大叫：「真的壓力山大！」▼▼

▾▾▾▾▾點撃圖片放大：看牠如何由小豆丁長成巨犬▾▾▾▾▾

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