泰國｜八哥犬每天後院等速遞員到訪　媽不忍狗傷心　想出妙計重逢

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-07 08:00

能和好朋友再次相聚，實在是一件值得開心的事。 在泰國，媽媽June早前發現，所養的八哥狗Kaijeaw，在每次有速遞員送貨來時，牠都會開心地跑出去迎接。原來速遞員每次來到，都會溫柔地蹲下並輕撫Kaijeaw。不過，接下來的日子，速遞員好像換了人，Kaijeaw每天都悶悶不樂。為了讓Kaijeaw再次開心起來，June決定要安排一個特別的人狗重逢。

這個暖心的故事來自泰國曼谷，媽媽June早前留意到家中的八哥犬Kaijeaw，每天都會走到大門，等待速遞員出現。有次，June終於知道真相，原來速遞員每次到訪，都會暖心地輕撫狗狗。

不過，最近幾次收件時，都不是這位速遞員，他們把貨件放下便離開，沒有與狗狗Kaijeaw做任何互動，而Kaijeaw也顯得有點悶悶不樂。為了讓Kaijeaw再次開心起來，媽媽June決定要安排一個特別的重逢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，媽媽用什麼方法，令狗狗Kaijeaw可以與速遞員重逢】

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June表示Kaijeaw的笑容是無價的，所以花費一點金錢也不要緊，「我喜歡看到Kaijeaw，開心、微笑、大笑，牠高興便好！」

June更因Kaijeaw與速遞員的暖心故事，受傳媒邀請做節目，講解Kaijeaw的故事與養狗心得。網民看到後，更表示Kaijeaw這麼可愛，當然是人見人愛！

同場加映：在Facebook平台中有一個UPS DOGS的社交群組，最初是由速遞員Sean McCarren所建立的。他表示自己從事速遞工作已19年，經常要面對單一的送貨路線，因此是件頗沉悶的事。但在送貨途中，總不時會遇到熱情可愛的狗狗，令工作增添樂趣。因此，Sean決定要開Facebook專頁與IG帳號，讓所有同事把送貨途中遇到的狗狗相片上載，將快樂分享開去。

【點擊圖片放大看，究竟喜歡速遞員的狗狗，叼着什麼東西來迎接呢？】

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同場加映：新冠肺炎疫情肆虐，令全球的人都緊張起來，就連歐美大國，也有市民到超市搶購廁紙、廚房紙和食用水等，以免在被隔離時，家中會缺乏必要物資。但就在這緊張的氛圍下，一隻德國牧羊犬的行為，卻令主人感到哭笑不得，因為牠把囤積家中的重要物資，肆意破壞了！

【點擊圖片放大看這隻百厭德國牧羊犬的惡行！物資很重要呀！】

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