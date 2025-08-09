溫哥華大黑熊誤闖民居　反被寵物狗吠到「標尿」落荒而逃｜有片

英國媒體報道，一隻大黑熊日前誤闖入溫哥華的一戶大宅，與一隻六磅重兇惡的松鼠狗（Pomeranian）「正面交鋒」，結果讓人大吃一驚。黑熊聽見寵物狗犀利的叫聲後，拔足狂奔逃出屋外。



一隻大黑熊誤闖溫哥華大宅，沒想到反而被一隻寵物狗嚇到落荒而逃：

《每日郵報》（Daily Mail）8月8日報道，家中的監控畫面捕捉到這隻黑熊漫步走進客廳的瞬間，它似乎在探索周圍的空間，還在沙發附近嗅來嗅去，然後就突然聽見寵物狗的叫聲，雙方展開對峙。

就在這名「不速之客」似乎感到安心之際，一隻松鼠狗突然從走廊跑了過來，狂吠不止。

儘管這頭黑熊的體型是松鼠狗的好幾倍，但它還是立刻轉身，拔足往門口跑去。這時，一隻名叫Scout的三歲松鼠狗正以無畏的決心跑向黑熊。

可以看見Scout的主人Kayla Kleine在她勇敢的小狗身後，大聲叫喊它。

當小狗衝出屋外時，她大聲喊道：「Scout，Scout！快過來！」

另一個攝影機角度顯示，這場激烈的追逐從屋內延伸到屋外，當Scout從樓梯上跳下來並發出兇猛的吠叫時，黑熊已逃到屋外花園的台階。

據Kleine表示，這隻黑熊經常來到她的住所，但這次它已明顯越界。Kleine對Scout大表讚賞：「他是最棒的。他超級可愛，又熱情。但他發起脾氣的時候也可以很激動，他總是在守護我和我丈夫。」