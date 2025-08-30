黏人北京犬亂入視訊會議　與主人T恤完美融合　網民驚呼太逼真

毛孩最喜歡在主人工作時湊熱鬧！日本一名飼主分享，1歲大的愛犬Donkichi（どんきち）某天亂入視訊會議，在鏡頭面前乖乖在腿上坐好。但在螢幕上看起來卻像是被印在衣服上的狗狗圖案，超完美地融為一體讓同事全都分不清真假，毛孩似乎也因此相當開心，不斷對著螢幕吐舌歪頭燦笑～



原PO在X（@dondon_donkichi）分享，北京犬Donkichi平時就相當黏人，有一天透過網路在家開線上會議的時候，Donkichi果不其然跑來「執修」，讓飼主決定抱起牠一起參加會議，Donkichi坐在腿上露出幸福的表情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

然而這時飼主剛好穿著白T，配上毛孩淡淡米黃色的毛色，以及一些光線的陰影，再加上狗頭的位置剛好在主人的胸口正前方，讓愛犬乍看就像是被印在衣服上的狗狗圖案。

有趣的巧合讓所有人都笑翻，愉快的氣氛就連Donkichi也不禁笑了出來，不斷在鏡頭前左右歪頭，同樣的是都吐舌露出笑容，超逼真的「狗狗圖案」迅速在網路上爆紅，大批網友直呼「看起來真的很像衣服！」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】