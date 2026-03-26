狗狗談戀愛主人棒打鴛鴦？見兒媳其貌不揚　網民大反轉：我也反對

不久前，網友發現自家狗狗談戀愛了。



但是，她卻一點喜歡不上來，因為，對象長得實在有些拿不出手，於是，說什麼也要棒打鴛鴦。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一隻叫來財的唐狗近日找到一個「女仔」，但主人十分生氣（抖音＠犟種叫～來財）

看着狗狗冥頑不靈的模樣，網友還是覺得不解氣，甚至，還下達了最後警告。

想捱打了，跟我說一聲啊！



但主人十分生氣，講到話如果想捱打就說一聲（抖音＠犟種叫～來財）

話音剛落，博主似乎想到了些什麼，於是立馬起身到門口，開始驅趕起了外面的女朋友。狗：

「還有你，別在這死守了，你死守也沒有用，我不願意，我不同意你倆的愛情，走啊~不喜歡不同意對不起！」



emm我心想多醜呢，一掀開簾子，作為吃瓜群眾我也不能同意啊！

上一秒：支持自由戀愛，狗子能醜到哪裏去啊！

下一秒：我也不同意......感情還是得聽從父母的意見！

評論區熱評：

「都開始看狗的八卦了。」

「你兒媳還有護胸毛呢。」

「孩子的事你不要...哎，必須管。」

「這眼神已經陷進去了，感覺會為愛奮不顧身：媽，牠真的不一樣！」

「婆媳矛盾就這麼來了，眼裏帶恨了！」

「這一次總該同意我們了吧，婆婆。」



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這視頻，本狗寶女已經看了不下十遍了！



兩小狗一見鍾情

還有一篇故事，兩隻小狗一見鍾情，一個看似高冷，其實卻是瘋狂心動，內心早就樂開了花。

牠搖尾巴的速度也是肉眼可見的加快，冷靜什麼的，都是在強撐罷了。

狗狗互相都對彼此很有興趣，在互相試探（抖音@小格碎碎唸）

另一隻小狗，緊張又忍不住好奇，一步步小心翼翼靠近試探，像個傻白甜。

在緊張好奇的情況下，長毛唐狗一步步小心靠近試探（抖音@小格碎碎唸）

兩隻小狗都直勾勾的盯着對方，即將碰上的那一刻，再也沒辦法偽裝。

一隻害羞的躲開，另一隻卻勇敢追愛......

嗚嗚嗚怎麼回事，怎麼小狗都演上偶像劇了啊！

果然，愛與不愛真的很明顯！



狗狗被主人投射了一個雪球，因為事發突然，小傢伙來不及躲閃，只能閉上眼睛默默承受。

結果沒想到的是，旁邊的德牧卻突然出現，一口接住了雪球：

狗狗被德牧吸引住了，無法自拔（抖音@八哥）

那一刻，狗狗的眼睛瞬間發光，從此，這個世界上又多了一個戀愛腦：

「原來，這就是心動的感覺嗎？嗚嗚嗚！」

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】