購買觀賞魚不知道年齡怎麼辦？這個方法簡單易懂讓你「少走彎路」

對於一些養魚新手來說，想要準確判斷觀賞魚的真實年齡是有一定難度的。由於魚兒不同的體型以及生長速度，對於新手魚友來說，想要挑選到健康優質的觀賞魚，了解他們的時機年齡就非常重要了。



要準確判斷出魚兒的年齡，可以觀察牠們魚鱗的變化。大多數的魚在生命剛剛開始的第一年，全身就會長滿細小的鱗片，這些鱗片會有許多大小不同的薄片構成，放眼看去就像一個截去了尖頂的圓錐一樣。中間厚，邊上薄，最上面一層最小，但是最老；最下面一層最大，但是最年輕。

魚兒年輕的時候，鱗片看起來會稚嫩，小，而且數量也會比較少。隨著魚兒慢慢成長，牠表層上就有新的薄片面性生成，魚的年齡的增加，薄片的數目也不斷增加。所以越是老的魚兒，鱗片會厚實、堅硬且會比較大一些。

其實，除了看魚鱗還有其它的方法來看魚的年齡。我們知道有些魚有魚鱗，然而也有很多的魚兒是沒有魚鱗的。因此，我們可以看魚兒的脊椎、鰓蓋、耳石等等，來判斷魚兒的年齡。當然，判斷的方法與觀察魚鱗類似，都是利用魚兒不同生長時期而形成的「年輪」、「特點」來確定魚兒年齡的大小。

