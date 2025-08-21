香港車仔展2025｜頭文字D套裝必搶！金魚街等30個微縮場景神還原

香港車仔展2025｜由本地模型文化平台《手推車》主辦，第五屆香港車仔展將於8月22日起，一連三日於灣仔合和酒店舉行！今年展覽規模全面升級，除了擴大場第，更有全新展區及真車登場！《香港01》「好食玩飛」整合香港車仔展2025活動及門票詳情，即看內文！



香港車仔展2025 8.22起灣仔合和酒店舉行

第五屆香港車仔展將於2025年8月22日至24日（星期五至日）在灣仔合和酒店舉行。今年的香港車仔展雲集超過50個本地及國際品牌，規模比往年大四倍，場地面積達三萬平方呎。香港車仔展門票$20，傷殘人士及65歲或以上長者可以免費入場。

今年香港車仔展以「香港街頭文化」為主題，將會場打造成極具本地特色的港式街景，除了有真車駐場，展覽更推出三個全新展區及活動：中古玩具模型車展區、潮創市集區及手推車潮車文化大賞，還有一系列舞台活動和名人分享會等你參加！

今年香港車仔展以「香港街頭文化」為主題（官方圖片）

香港車仔展攻略｜十部日本JDM真車駐場 打卡同款1:64模型車

今屆展覽最大亮點，是首次設立汽車文化展區，將有超過十部日本JDM（Japanese Domestic Market）真車登陸香港車仔展，同場亦將有1:64的同款模型車可以選購！

會場限定+全球首發精品 必搶《頭文字D》原作者簽名套裝

場內50個展商都會帶來不同會場限定優惠或首發的單品，當中日本殿堂級品牌Tomica & TOMYTEC今年首度參展，將帶來《頭文字D》會場限定原作者簽名套裝，以及全球限量首發的賽車模型和多款Event Car。

《頭文字D》會場限定原作者簽名套裝（官方圖片）

另一模型車專門店Pop Race亦將在展覽期間推出「香港車仔展 2025 X VDX」特別版雙車盒裝及特別版LAMBORGHINI車仔，每日限量發售之餘，親自設計及製造模型的傳奇車手DAIGO SAITO先生更將出席活動，有機會獲得模型親筆簽名！

香港車仔展攻略｜全新中古玩具模型車展區 首度合作Marketoo打造潮創市集區

香港車仔展2025將設立全新展區「中古玩具模型車展區」和首度與Marketoo市集合作打造的「潮創市集區」。「潮創市集區」將有本地文創設計師於市集攤位發售各式文創產品、鐵道模型、中古玩具等；「中古玩具模型車展區」則會展出多款中古玩具模型車，可以盡情收藏、拍照或尋寶！

為期3日的展覽亦將於出一系列舞台活動，包括品牌發佈會、汽車及模型界名人分享會、鐵路達人旅遊心得等。

香港車仔展攻略｜香港街頭文化主題設計 微縮世界展示區還原30大場景

今年展覽以「香港街頭文化」為主題，會場將化身成懷舊港式街景，結合街招、路牌、鐵路、交通燈等地道元素推出多個打卡位，包括「街招牆」、「金魚街」、「塗鴉牆」等。

此外，「微縮世界展示區」亦將展出來自全球的30個精緻場景模型，除了有香港本土特色景點，更有世界性景點、日本動漫IP微縮模型等，其中中車文創、長鳴、Microview、Minicity內地鐵道模型品牌更首次參展，展現內地鐵路文化與微縮工藝精髓。

香港車仔展2025｜活動詳情

日期：2025年8月22至24日

時間：下午2時至晚上8時（22日）；中午12時至晚上8時（23至24日）

地點：灣仔合和酒店16樓 Grand Ballroom

交通：灣仔站D出口步行9分鐘

票價：$20



（全文完）