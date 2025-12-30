西摩犬跳上勞斯萊斯「認爹」 富豪想買主人笑回：牠過不了好日子
撰文：狗與愛的世界
該說不說，現在的小狗真的太有自己的想法了！這天，博主帶着自家西摩犬「大白」剛下到地庫，小傢伙不知為何突然就掙脱掉了牽引繩，躥上了一位路人大哥的車。
本來沒怎麼當回事，細看才發現，好傢伙，竟然是勞斯萊斯！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
博主也是既尷尬又無語，只好趕緊衝上前去道歉，然後，拉住大白的兩隻前腿死命往外拽：「快點下來，你把人家坐墊抓破了呀！」
大哥也是位愛狗人士，不停伸手擼着大白，甚至，看牠是真的喜歡，還開口來了句：「多少錢賣我給算了，留下吧～」
博主聽到後，看了看自家孩子的小表情，笑着說出了一句十分扎心的話：「不行哥，牠過不了那好日子！」
吃瓜群眾一整個爆笑：
「狗：我新爹喊我了，能放開我嗎，狗販子！」
「主人:狗東西，差點讓你脱貧了！」
「原生家庭如影隨形的窒息感。」
「車主：你主人？狗：不相干。」
「大哥：賣給我算了。你：牠過不了這種好日子（不單賣）。」
「狗：差一點，我就要過上狗生巔峰了……後來我那窮親戚來了，有時候挺煩這些窮親戚的！」
狗富貴，人不讓，得到了具象化。以為是捨不得，結果是看不得哈哈哈！
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】