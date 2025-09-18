橘貓媽媽找二哈帶娃　從生無可戀到化身專業貓窩　連拆家都忘了

橘貓當媽，找二哈（哈士奇）帶娃，結果差點沒把二哈逼瘋了。



博主家撿回來一隻橘貓，跟家裏的二哈越處越好，有點像「沒頭腦和不高興」組合。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本以為溫馨平靜的日子會繼續，沒想到橘貓居然下了好多隻貓崽崽！一旁的二哈心疼壞了，恨不得自己上陣幫忙餵奶帶娃。

橘貓媽媽：好，那就給你帶！二哈：啊這，那我試一試吧........仔細數一數12345678910只！被一堆貓崽崽纏着的二哈，生無可戀。二哈啊，你生在福中不知福，換我來！

哈哈哈有點走上帶娃不歸路的感覺，二哈躲籠子裏，橘貓媽媽都叼孩子過來。二哈：主人，你不幫我評評理嗎？主人：貓崽崽會送養出去，你再堅持一會！

快來看看，二哈的帶娃日常吧！👇👇👇

來來來拍點照片po網上找領養人，發現一隻越獄的三花和橘子。

二哈盡心盡責守着貓崽崽們，除了沒有餵奶和舔屁股，牠什麼事都幹，笑死，相處久了，牠們也越來越像。

隨着貓崽崽被陸續接走，二哈帶娃這份工作越來越輕鬆了，擺出一副優雅永不過時的pose。然而，主人最後還是留下兩隻貓崽崽：三花妹妹和黑鼻頭，讓二哈繼續帶！二哈：不知道說什麼好，已經好久沒拆家。

好不容易，帶大這兩隻貓崽崽，二哈以為自己能恢復自由身時，主人又撿到小貓丟給牠帶！

這樣的事情還沒結束，送完一隻，又撿一窩，有隻小狸花還愛用二哈手臂磨牙，二哈帶娃都帶到麻木，困出雙眼皮。沒想到未婚未育，也會產後抑鬱！好不容易都送走，又雙叒來兩隻！二哈：主人你老實跟我說，我這種日子何時是個頭！

怎麼又一窩小奶貓！！！二哈：唉，我都沒力氣拆家了！偶爾也兼職帶帶小奶狗，這是我見過最乖最敬業的二哈了。日子終於消停一會，當初第一窩帶的小奶貓都變大貓了，依然喜歡粘着二哈乾媽。

喂喂喂，怎麼回事，咋又來一窩小奶貓呢？二哈：無所謂，我是午夜傷心的玫瑰。

雖然很累，但是依舊不耽誤帶娃，化身貓窩，給小黑黑趴着睡覺。好可愛哦，大狗狗和小黑鼻嘎反差萌！

如今，小黑黑也長大了！帶娃生涯也許會告一段落吧！二哈：短短兩年，我彷彿老了十幾歲！

嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚，終於可以心無牽掛地出去玩，不用擔心家裏有小貓崽崽要看！

慢着！慢着！慢着！！！！！！！怨種主人拿着紙箱在那幹嘛？不會又撿一窩小奶貓吧！！！！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊，不要啊！不想再帶娃了！！！！

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】