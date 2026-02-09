小狗肚痾別慌張！這情況必須即刻送醫　專家教你分清原因救愛犬

作為新手主人，在養狗狗的過程中可能會遇到很多這樣那樣的問題，這很正常，畢竟很多人一開始養狗狗的時候都沒有做好充足的準備。



一般來說，新手鏟屎官會出現以下這些疑問：小狗拉稀怎麼治療？小狗不吃東西怎麼辦？小狗嘔吐怎麼辦？

下面我們先跟新手來說說小狗拉稀怎麼治療▼▼▼

小狗拉稀別慌張，新手飼主必學三大原因與處理方式一文看懂關鍵。（pexels；01製圖）

首先小狗拉稀怎麼治療需要根據它的具體情況來決定。其實，小狗拉稀怎麼治療主要看引起拉稀的原因是什麼，然後對症下藥就可以了。如果實在無法判斷和解決，尤其是新手鏟屎官，最好還是去醫院由專業醫生來處理。

那麼小狗拉稀的原因有哪些？這些原因導致小狗拉稀怎麼治療呢？

1. 著涼

這是比較輕微的情況，是因為天氣突然變化，或者狗狗生活的環境比較冷導致的，這時候小狗拉稀怎麼治療呢？給狗狗進行保暖就可以了，當生活溫度升高，狗狗會自愈，這個就像人受涼有時候也會拉肚子一樣，無需過於緊張。

2. 更換狗糧

給狗狗更換狗糧時，它的腸胃需要適應一下新的狗糧，會有一個過渡期，狗狗適應了新狗糧之後，就會好轉，這屬於小狗正常的生理現象，無需太過擔心，也不需要採取任何治療措施。

3. 感染腸道寄生蟲

如果狗狗拉稀時，便便顏色異常，並且伴有嘔吐、屁股蹭地等情況的出現時，就要注意了！這時候狗狗可能是感染了腸道寄生蟲，有時候狗狗的便便裏會有蟲體排出。

如果是因為其他細菌感染而導致的小狗拉稀怎麼治療？

及時送醫院，千萬不要耽誤了！因為細菌不是說吃驅蟲藥或者自己處理能夠解決的，及時去寵物醫院尋求醫生的幫助，讓狗狗早日恢復健康。

各位新手們你們大概有所了解了嗎？遇到問題不要慌神，小狗拉稀該怎麼治療也是要具體問題具體分析的，希望大家在養狗狗的時候多多學習，善待自己的狗狗，祝福各位的狗狗健康成長。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】