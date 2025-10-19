狗狗在家搞破壞　並不是天生愛亂咬　一文看清背後真相與解決方法

狗狗在家搞破壞是什麼原因？該怎麼解決這個問題？有一部分狗狗會出現在家搞破壞的問題，有的是天生就是個破壞大王，什麼都要搞搞破壞，而有的是後天自己培養的習慣，可能受到哪些事情的刺激，導致狗狗的破壞慾暴增。



狗狗天生會對主人和家庭成員產生依賴感，當我們出去上班把狗狗扔在家裏的時候，狗狗的這種孤獨感就會轉變形成一種破壞慾。這是寵物分離焦慮症，分離焦慮症並不是行為方面的問題，而是狗狗遠離依賴的主人產生的過度焦慮的行為。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗在家搞破壞是什麼原因？該怎麼解決這個問題？（stephen-andrews@Unsplash）

+ 6

分離焦慮症產生的原因

1. 狗狗的生活規律被打破，以前白天陪伴牠的時間很多，主人突然白天很忙不在家，狗狗會開始不習慣這種變化。

2. 家庭成員的改變，包括新養了其他的寵物，狗狗感到失寵。

解決方法

出門的時候不要和狗狗誇張的告別，狗狗本來就不希望你出門，再告訴牠你要走對狗狗來說真的是晴天霹靂！

演習一下分離場景：在家模擬獨自相處的場景，把狗狗用護欄限制在相對小的空間裏。開始狗狗會比較躁動，這時不能搭理狗狗，等狗狗鎮靜下來再去獎勵一下狗狗。讓狗覺得護欄不是一種束縛，而是一種保護。

還可以給狗狗一些益智類玩具和狗咬膠是治療分離焦慮的神器，這些能東西能夠極大地分散狗狗的注意！但是在回家後就要趕緊收起這些玩具，讓狗狗覺得主人不在家才會有玩具玩，讓狗狗覺得，你的外出是一件開心的事情，因為條件反射到有玩具可以玩了。

延伸閲讀：別讓家成為狗狗的災難現場！5大危險佈置暗藏健康威脅要警惕（點擊連結看全文）

+ 17

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】