如何訓練拉布拉多犬學會找東西？簡單兩個步驟狗狗再笨也學得會

現在把拉布拉多當寵物來餵養的人並不少，不過拉布拉多經常被當成警犬來使用，牠的嗅覺是很靈敏的，那要如何訓練拉布拉多嗅覺呢？其實方法還是很簡單的，就是通過固定的命令，然後利用誘導的方式去訓練牠，只要養成條件反射就算是訓練成功了。



拉布拉多可愛吧？現在養這種狗的人是很多的，不過牠還有一個種作用就是作為警犬去訓練，牠的嗅覺很靈敏，在找東西的時候是很厲害的。那如何訓練拉布拉多嗅覺呢？今天我們就和大家介紹下日常養狗的時候訓練其秀覺的方式，就算沒有警犬厲害，但是找個東西還是可以的。

如何訓練拉布拉多學會找東西？（小紅書@贰狗贰舍拉布拉多犬舍）

1. 嗅源的訓練

想要讓拉布拉多通過味道去找東西，那就需要先讓其知道源是什麼東西，知道嗅了這種東西之後要做什麼。在最開始的時候可以拿一個有味道的東西對其說嗅嗅，同時搭配固定的手勢。當然在做這一步的時候要讓其充分的理解你的意思，讓其對這個味道產生興奮。在訓練的時候可以用誘導的方法去訓練。

把幾個牠不經常接觸的東西放在不同的位置，然後牽着牠去其中一個物品處說出嗅嗅的命令，在其做出對應的反應之後給予獎勵，當然這個訓練過程是需要重複訓練的。

2. 嗅覺尋物

在其掌握了嗅嗅的口令和手勢之後就可以開啟下一階段的訓練了，找幾個乾淨的和其要找的東西，沒有任何味道一樣的東西做配物，然後用訓練員經常使用的物品開始訓練，間隔源不要太遠，然後對其發出嗅嗅的命令之後引誘其去找東西，當其找到對應東西的時候對其說好或是其他的獎勵。

在找到物品之後訓練員可以要求其把東西撿回來，在撿回來之後可以對其給予一定的獎勵。當然這個訓練的過程同樣是需要重複訓練的，要其達到條件反射就可以完成訓練了。

以上就是今天和大家說的如何訓練拉布拉多嗅覺訓練的相關內容了，這種狗的覺是很靈敏的所以牠也經常被當成警犬來訓練，用來找人或是找物。當然訓練的過程是比較繁瑣的，在這個過程中訓練員是需要有足夠的耐心的，當然如果不是用於警用，只是日常使用，那在訓練的時候要求就不用那麼嚴格。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】