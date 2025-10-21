內地拉布拉多犬「開車四圍走」惹熱議　主人稱是改裝車學了1個月

不是幻覺！有大陸網友日前在四川眉山街頭拍到一隻黑色拉布拉多尋回犬獨自駕駛電動代步車在路上趴趴走，引發熱議。



狗主人事後受訪表示，狗狗是當地「網紅」，只練了一個月就能上路。

有大陸網友日前在四川眉山街頭拍到一隻黑色拉布拉多尋回犬獨自駕駛電動代步車在路上趴趴走，引發熱議。（微博@紅星新聞）

狗主的解釋和當地交通警回應：

網傳影片中，一隻黑色拉布拉多尋回犬前爪握方向盤，緩緩行駛於公路上，在車流中一邊開車一邊狂吠，發文網友忍不住調侃「出現幻覺了看到狗子開車」。

據《紅星新聞》報導，狗主人陳先生向記者表示，他的狗在當地是「網紅」，今年五歲，會滑滑板、開燈、扔垃圾，練車僅一個月已經能上路。

陳先生強調，狗狗駕駛的電動車是老年代步車改裝，特地將剎車系統改為斷電剎車，網友拍到的畫面是帶狗學叉車回家的路上，自己是全程陪同的：

牠開車時我坐在旁邊，回來時間充足點，之後有一段路完全讓它獨立去開，就是正常的老年代步車。

陳先生還透露，平時都是走的輔道，不是特意讓狗上路，只是為了需要。因為要它去學叉車要走一段路，平時的話都是在基地裡面訓練。

對此，眉山市東坡區交通運輸局一工作人員表示，狗開車上路即便有人陪同，也有安全隱患，將向交警部門反饋情況。

