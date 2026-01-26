貓咪狂舔屏幕居然是因為這個？誘人動圖饞得口水直流　網友爆笑

網友用電腦看美食節目卻把貓咪饞的不行。

貓：嚼嚼……這個肉……我怎麼……吃不到呢？嚼嚼。



這樣的呆呆小貓不只一隻，這個咪看着口水都要留下來了，要吃兩個罐罐才能哄好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不過這個動圖看起來這麼誘人……不怪小貓貪吃了！喵君也兜不住口水了！

網友A：當你在小時候用假食物誘惑小貓

小貓長大後：

小貓長大後be like（有喵青年）

網友B：

電腦：你除了能糊我一臉口水你還能幹什麼

網友C：

小貓：屏幕前的觀眾們覺得我能吃到嗎？

延伸閲讀：小貓超愛看電視 這天貓奴1個行為令牠崩潰 網民齊聲喊放回原位（點擊連結看全文）

+ 13

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】