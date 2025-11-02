貓咪送活鼠報恩？這次洗碗盆驚見超重磅大禮　主人表示仍會誇獎牠

福建福州一女士在清晨做早餐時，被自家貓咪「戰果」嚇了一跳。



該女士稱，當時正準備做早飯，突然發現洗碗池中盤着一隻一斤重的活老鼠，自己當場嚇得連鍋帶碗全扔了，而這竟是自家貓貓的傑作。

據介紹，這隻中華田園貓是在朋友家領養的，平時牠就喜歡抓癩蛤蟆、老鼠、蟑螂等小動物。主人稱雖然有時會生氣，但知道貓咪也是想讓主人誇獎牠，所以從未對該貓採取暴力。

據了解，唐貓又稱「土貓」，原產於中國。 其性格活潑，獨立，好奇心重，捕鼠能力強。 牠經常自己清理毛髮，並且常掩蓋糞便，防止天敵從其糞便氣味發現和追蹤。

另外，唐貓為肉食性動物，有晝伏夜出的習性。因其是雜食性動物，壽命相對較長流浪的狸花貓大概能活三年，家養的狸花貓，大概能活十年到二十年。

