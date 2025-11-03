貓咪因主人離世封閉內心　更因攻擊性太強險被安樂死　直到她出現

小貓「芭芭拉」（Barbara）曾經非常幸福地和自己的人類爸爸生活在一起。



但某天，爸爸因病在家裏突然去世了，除了小貓沒有人發現。主人死後，小貓非常悲傷地守着他的遺體，不吃不喝，直到1周後，才有人發現他們的情況。那時的芭芭拉處於瀕死狀態，牠被緊急送到了醫院搶救，僥倖活了下來。

可新的問題產生了，芭芭拉病好後卻封閉了自己的內心，牠拒絕任何人靠近，成了一隻讓人難以接觸的小貓。因為攻擊性太強，無法跟人相處，收容所不得已將牠放到了安樂死名單之中。

可就在那時，一位志願者莎拉注意到了牠，她聽說芭芭拉的故事後，十分心疼，決定領養牠。

小貓芭芭拉來到新家後，就躲到了壁櫥裏一個多禮拜，好不容易出來探索環境，也是又害怕又焦躁，多次攻擊莎拉。導致莎拉在家裏也要穿長袖長褲甚至長靴，避免芭芭拉抓傷她。

可就算這樣，莎拉也沒有想過放棄這隻貓。她照常給小貓提供美味的食物，一點點地走進貓咪的內心。也就差不多一個多月左右，莎拉正在睡覺，突然感覺到枕邊一暖，芭芭拉竟然走到了她脖子邊，用頭蹭了蹭她。

這一刻，莎拉意識到，芭芭拉終於成為了這個家的一員，那扇因為前主人去世而封閉的心門再次打開了。

莎拉說：

或許我不會成為小貓最愛最愛的人，但牠一定會成為我最愛的小貓，我會替牠遠在天堂的爸爸，好好照顧牠。 莎拉

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】