流浪貓也存在等級制度？成員之間分工明確　網民：貓咪也有小社會

大家應該都知道，在狼群有着嚴格的等級制度，成員之間也有明確的分工。而在流浪貓的內部，分工似乎也相當明確。



網友@糊弄學大暑 分享自己看到的流浪貓在蹲食物時，牠們一般不會集體行動。小貓會輪崗蹲點，暗處觀察人類，然後派主力軍出擊，最後按部就班的獲取食物。而網友這一發現，也得到了很多小夥伴的認證。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 3

@楓茗：

「不僅如此，年輕力壯的貓會遷移去遙遠的地方(看到過小區的兩隻貓結伴穿過馬路去向遠方)，把小區留給病貓和幼貓(家裏的狸花就是口炎+瘸腿的被綁架回來的)。」

@LocoR.：

「而且貓咪好友之間還會因為擔心而相互拜訪。我剛把我家小流浪撿回來的那幾天牠的朋友就來過我家，我讓牠們進來給牠們餵了貓糧，牠們可能看我比較靠譜，吃完貓糧就放心地走了。」

@momo：

「確實是這樣，我就發現總有一隻貓守着，一旦我開始餵了，一聲貓叫，四面八方的貓就過來了。」

@小乖乖兜裏有糖：

「我家有個院子，自從我媽救了一隻脖子上被繫着繩子的白貓後，各種各樣生病、受傷、懷孕的貓都能出現在我家門口。」

相關閲讀：小貓精力旺盛難以對付？鏟屎官將逗貓棒放這裏 喵電量耗盡秒入睡（點擊連結看全文）

+ 3

@momo：

「家貓中也有牠們的卧底！」

@小紅薯68D051D9：

「大貓把我抓傷了，氣的我幾天沒餵，大貓就讓小貓自個兒過來要飯，大貓來吃。還有一次我倒貓糧撕不開袋子，大貓急了又撓我口子，我生氣了，晚上大貓讓它老公黑貓蹲我家門口叫我出來，黑貓一直叫似乎要跟我說話，跟着黑貓走，大貓就在小區花壇蹲着，黑貓忙的兩頭叫勸和。」

@登登空空：

「散步遇到一隻小貓在路邊，跟着我喵喵叫，趕緊去附近買了貓罐頭，突然就出現了兩隻大貓。後面我反映過來，是小貓負責賣萌引誘人類，另外兩隻大貓保證安全。」

@貓貓貓本魚Bowrain：

「我家樓下有一隻我特別寵的小貓，牠特別會討要食物，像我把好吃的給牠，牠吃兩口就跟人走，老粘人了。後來發現牠會偷偷把好吃的都讓給另外一隻母貓和崽，因為牠知道我寵牠還會再給牠再餵一份好吃的……」

@Locked：

「我以前餵公園的一群橘貓，有一個最胖的的是主事的，一隻小一點的貓把我撓了，牠還揍了那小不點一頓。」

@丸子永遠開心呀：

「確實是這樣，我每次只看到一隻，但是當我倒下貓糧，突然從各種草叢裏竄出好幾隻。我們小區分為3個團伙，一個隊伍幾隻貓會聚在一起，各自佔領了一片地盤其他貓不敢去，不然就是一場惡戰。」

@月見山：

「我家貓會把小區裏的流浪小母貓帶回家吃飯，但公貓，牠看到就罵。」

@十二的寶瓶香香：

「樓下被遺棄的小貓被一隻流浪的黑貓大哥收編了。再後來又收編了被遺棄的金吉拉，再後來團隊多了一隻弱小的三花寶寶！牠們四個一直互相照應，彼此牽絆。我下樓餵牠們的時候，它們也是互相謙讓着吃飯的。大多數瞭望的是小三花貓貓，動手打獵的是黑貓和喪彪小可愛。小三花估計已經到該做絕育的年紀了。」

感覺真的好可愛啊，小貓們也在自己的小社會中討生活，牠們有組織有紀律有自己社交圈子……像兩腳獸生活的小小縮影。

只是，咪比較神秘罷了。

延伸閲讀：貓咪遭火劫後失明 靠愛與勇氣開啟全新貓生 感人故事網民被暖哭（點擊連結看全文）

+ 2

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】