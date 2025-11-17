狗狗除懂聽指令還知道物品名稱？研究顛覆認知：如人類般理解詞義

一項新的研究表明，你的狗狗不僅能聽懂「坐下」這樣的指令，牠還能理解特定詞語與特定物體的關聯。這項發表於《當代生物學》雜誌的研究利用非侵入性腦電圖（EEG）技術，揭示了當狗狗聽到某些詞語時，牠們的大腦會激活與這些詞語相對應的心智表徵。



這項來自布達佩斯埃奧特沃什羅蘭大學的研究表明，狗狗不僅對某些詞語產生學習性行為反應，牠們還能在聽到物體名稱時激活與該物體相關的記憶。這種對語言的理解，以前只認為人類和少數高等動物擁有。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗能理解「詞語」與「物體」之間關聯（Anna Dudkova@unsplash；01製圖）

研究者將18隻狗狗的主人叫來，讓他們對狗狗說出玩具的名稱，然後展示相應的玩具。有時展示的是與詞語相匹配的玩具，有時則是不匹配的物體。比如，主人可能會說：「Zara，看，這是球！」然後在狗狗的大腦活動被EEG捕捉時展示相應物體。

大腦記錄結果顯示，當狗狗被展示匹配和不匹配的物體時，其大腦模式出現不同，這與人類的研究結果相似，被廣泛接受為理解詞語的證據。

研究人員還發現，對於狗狗更熟悉的詞語，大腦模式的差異更大，這進一步支持了牠們對物體詞語的理解。有趣的是，他們認為這種能力可能取決於狗狗掌握的物體詞語數量，但發現實際上並非如此。

有助探索其他動物是否也具有類似的語言理解能力

這張照片展示了研究參與者Zara和Zsóka。（Marianna Boros）

該研究的共同主要作者之一Lilla Magyari表示：「不管一隻狗狗理解多少物體詞語——已知的詞語都會啟動心智表徵，這表明這種能力普遍存在於狗狗中，而不僅僅是在那些知道很多物體名稱的特殊個體中。」

這一發現可能會改變科學家們對人類語言使用和理解獨特性的看法，狗狗對於語言的理解可能遠超我們的想像。狗狗們不僅僅是在學習對某些詞語做出特定的行為反應，牠們實際上可能像人類一樣理解某些個別詞語的含義。

隨著這一研究的進展，未來我們可能會對人類和狗狗之間的溝通有更深的理解，並進一步探索其他動物是否也具有類似的語言理解能力。這不僅有助於我們更好地了解我們的忠實伴侶，也可能對動物行為學和語言進化研究領域帶來新的啟示。

相關研究刊登在最新一期的《Current Biology》期刊。

【本文獲「明日科學」授權轉載。】