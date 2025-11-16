如何訓練狗狗嗅覺？兩招提升毛孩嗅覺　激發潛力讓互動樂趣倍增

大家養狗的目的，就是為了能夠讓自己的生活更有樂趣。狗狗能夠給大家的歡樂是非常多的，那麼大家也要對狗狗本身的一種潛力進行發掘。



比如說對牠嗅覺進行特殊的培訓，那麼如何去訓練狗狗的嗅覺呢？

怎樣訓練狗狗的嗅覺

怎樣訓練狗狗的嗅覺？（Canva；01製圖）

1. 培訓方法

想要訓練狗狗嗅覺的正確的方法，就是利用誘導的方式，也就是說，利用狗狗對氣味的敏感程度，然後靈活多變的進行不斷更換，讓狗狗進行辨認。每聞一種物品就會對牠進行獎勵，那麼這樣一來效果就會很好。具體的方法，就是首先可以將兩個不同的物體放置在平面上，然後讓狗狗去聞，之後再把這兩個物體分別放在不同的地方。如果狗狗找到了的話，那麼就給牠們獎勵。

另一種方式是將一個物品放在罐子內，然後讓狗狗聞，或者是將物品放在瓶子的外面，讓狗狗聞，這兩種方式也是非常棒的，能夠大大的激發狗狗的嗅覺，讓牠們嗅覺更加靈敏。這兩種方法，其實是針對於大部分狗狗來說的，但是也不乏有比較特殊的狗，所以只能說是可以借鑒，但不能照抄。

2. 訓練注意事項

另外，大家在對狗狗進行訓練的時候，要進行輔助性的訓練，也就是嗅覺和撿拾一起。因為當狗狗嗅覺比較靈敏，能夠找到物品的時候，是需要把這個物品給撿回來的，那麼對於撿東西這一個技能也是需要培訓的，這兩個可以輔助交叉性的練習。

另外，再培養狗狗嗅覺的時候，也千萬不能夠用過於粗暴的方式，這樣的話，會給狗狗造成心理壓力，而且嗅覺也不能夠得到很好的開發。另外，讓狗狗聞的東西不能是太過於刺鼻，這樣的話會給牠的嗅覺造成非常大的衝擊，這就是任何事情都要慢慢來。

其實狗狗的嗅覺本就是非常靈敏的，所以說在訓練起來也會比較的容易，不需要花費很多的精力。但是也是需要耐心的，只有這樣，大家才能夠訓練出來一隻嗅覺比較靈敏的狗狗。

延伸閲讀：狗狗和狼不只靠嗅覺 新研究揭示牠們還能靠這感官找食物：記得的

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】