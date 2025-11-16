毛茸茸動物甩水是本能？科學家揭汪星人這樣做　受1神經機制影響

毛茸茸的哺乳動物在背上沾上東西時，會本能地進行「狗狗甩水」。你一定見過狗狗甩掉水滴的搞笑模樣，但這種甩動其實有重要的生理作用，牠們能藉此擺脫身上可能引起不適或損傷的異物。而這項行為背後的神經機制，直到現在才逐漸被解開。



研究發現，這種行為涉及一種叫做「C纖維低閾值機械感受器」（C-LTMRs）的神經受體，以及Piezo2蛋白。老鼠也是會「甩乾」的物種之一，因此科學家選擇老鼠作為研究對象，來探討這個行為的神經基礎。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在甩水的狗狗（Rebecca Campbell＠unsplash）

他們透過光遺傳學技術，用光來激活老鼠的特定神經，甚至在沒有油滴的情況下也能誘發「狗狗甩水」行為。而當他們破壞了C-LTMRs後，老鼠的甩動行為也大幅減少。

一時抓癢一時爽

C-LTMRs主要分布於哺乳動物的毛囊中，通常與愉快的觸感有關（這也是為什麼我們撫摸毛孩時牠們那麼享受）。然而，當背上有黏著物時，這些受體也會發揮功能，向脊髓和腦幹傳遞訊號。當研究人員抑制了這些神經元的訊號傳遞後，不管是光遺傳學還是油滴刺激，老鼠都無法再進行「狗狗甩水」了。

圖片展示了刺激不同類型的神經元對小鼠「狗狗甩水」行為的影響。結果顯示，只有C-LTMR神經元的刺激能顯著引發搖晃，尤其在頸部刺激時效果最明顯。（science）

這個神經路徑或許也與人類的「癢感」有關。研究的第一作者張大為（Dawei Zhang）表示，1939年，科學家Zotterman在貓身上首次發現C-LTMRs，並觀察到牠們在刺激停止後仍然會持續反應，這與人類的癢感很相似，因此推測C-LTMRs與癢感有關。在這次實驗中，研究人員也發現老鼠在「狗狗甩水」的同時，常伴隨抓癢行為；當破壞C-LTMRs後，抓癢行為也減少了。

未來，研究團隊希望探索為什麼有些動物不會進行這種甩乾動作，這可能涉及感覺、運動或其他神經系統的差異。這項研究已發表於《Science》期刊。

參考論文：

C-LTMRs evoke wet dog shakes via the spinoparabrachial pathwayScience



【本文獲「明日科學」授權轉載。】