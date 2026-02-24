員工被金毛絆倒　全店狗狗一哄而上　這場意外居然讓網友直呼羨慕

有些狗狗也太善良了吧！怎麼會有這麼大方的狗狗呀！



狗咖店員照看狗狗時，沒注意到腳下還有一隻金毛，一扭頭不小心就被絆倒在地。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

結果沒想到的是，下一秒，竟然周圍所有的狗狗都圍了上來！

牠們看起來特別着急：

後續，店員沒有大礙，小雞毛也沒事，大家還是相親相愛一家人～

+ 4

評論區也是讓人心暖暖：

「大家都很關心同事，工作氛圍真好。」

「給孩子嚇成八爪魚了。」

「別的狗子都是好奇地翹着尾巴，只有犯錯的小雞毛夾緊尾巴。」

「狗狗員工：老闆沒事吧，老闆！」

「往往殺人兇手就藏在人群中。」



看得出來，店員小姐姐平時照顧狗狗有多用心了，狗狗好，人也好！

很有愛的狗狗，再忙也要回應主人！

這天，網友閒來無事，尋思在自家狗狗吃飯的時候逗牠一下，於是，便伸出了手說道：

你能拿過來給媽媽看看你吃的什麼嗎？

網友重複了幾遍，原以為牠只會專心幹飯，結果下一秒，小傢伙就叼了一個大飯糰放在了她的手上.....

網友瞬間驚呆了，愣在原地好久都沒有反應，不禁發出了「哦哦哦」的叫聲。

+ 3

仔細回看視頻發現，原來，狗狗並不是假裝沒聽到，而是以最快的速度先把嘴裏沒嚼完的飯嚥下去，然後，蓄力咬了四下，在嘴裏團了個大球才交給媽媽......

看似開頭沒理你，實際上是在默默做飯糰哈哈哈！

評論區笑嘻嘻：

「狗：吃頓飯這頓嗶吡......」

「不僅給了，而且是給了好大一口，哈哈哈哈哈，孩子真大方！」

「快吃吧，別寒了孩子的心。」

「狗：還要吃什麼，我去給你做！」



牠真的好愛主人哦！

另一個充滿愛的哥基小故事

刷到了一段特別可愛的視頻：

這天，小主人正在寫作業，而她的旁邊則坐着一隻小哥基。

小傢伙不停打哈欠，但即便如此，也深知自己陪讀的任務，困到眼皮打架也要堅持陪伴。

儘管拼命暗示自己，但小哥基還是漸漸被睡眠打敗，慢慢合上了眼睛。

就在要睡過去時，突然，牠又睜開了眼睛，然後，默默把腦袋靠在了小主人的胳膊上......

又想睡又想陪着，真的難為小哥基了哈哈哈！

人緣好不好我不知道，但是狗緣是真的好啊！

【相關文章】金毛犬照鏡子發現牙齒後 齜牙鬼臉超爆笑！壞狗狗形象加戲滿分（點擊放大圖片）