有一種凍叫阿媽覺得凍？哪些狗不怕冷？一文了解毛孩冬季保暖需求

寒潮又要來了，降溫在即，不少寵物主人陷入糾結：出門前看着窗外的寒風，再看看家裏毛茸茸的狗狗，是該給牠們穿上精心準備的小衣服，還是相信牠們天生抗凍？



這其實不是一道簡單的選擇題。判斷狗狗是否需要穿衣服，首先要理解牠天生自帶的「抗凍基因」和「保暖裝備」。

狗狗過冬天（波奇網提供）

抗凍基因：那些天生不怕冷的品種

從犬種的起源地和功能定位，就能看出牠們的抗凍能力差異。那些擁有厚實雙層被毛的狗狗，比如阿拉斯加雪橇犬、西摩犬、哈士奇，牠們的祖先長期在寒冷地區生活。

這些狗狗的雙層被毛堪稱完美的「天然保暖系統」：外層硬毛防水防風，內層絨毛保持體溫。在零下十幾度的環境下，牠們依然能夠活動自如。

阿拉斯加雪橇犬（波奇網提供）

除了這些常見的寒冷地區犬種，還有一些你可能不太了解的「抗凍專家」。比如產自中國北方的古老犬種——鬆獅犬，牠們被稱為「土鬆」，擁有超厚實又蓬鬆的皮毛，能在寒冷中保持溫暖。

這些天生抗凍的品種還有一個共同特點：如果你強行給牠們穿上衣服，反而可能適得其反。衣服會破壞牠們毛髮的自然狀態，導致毛髮打結、壓迫皮膚，甚至悶出皮膚病。

怕冷群體：三類最需要保暖的狗狗

與抗凍品種形成鮮明對比的是，有些狗狗在冬季真的需要額外保暖。如果你家狗狗屬於以下三類之一，請一定要為牠們準備合適的衣物。

短毛小型犬是冬季保暖的第一類重點對象。例如芝娃娃、剃了毛的貴婦狗等品種，牠們的毛髮又短又薄，體型小、體重輕，身體儲存熱量的能力差。有經驗的主人會發現，在低溫環境下，這些狗狗很快就會凍得發抖、爪子冰涼。

貴婦狗（波奇網提供）

年齡和健康狀況，也是決定保暖需求的關鍵因素。老年犬和生病狗狗的身體機能下降，對寒冷的抵抗力遠不如健康的年輕狗狗。特別是患有關節炎的狗狗，寒冷會刺激關節，加重疼痛。

這類狗狗需要同時兼顧「保暖」和「護關節」，帶「護腹」「護膝」設計的加絨四腳衣是比較好的選擇。

毛髮處於特殊狀態的狗狗同樣需要關注。有些主人為了方便打理或治療皮膚病，會在冬季給狗狗剃毛，或者狗狗正處於季節性脱毛期。這種情況下，狗狗的「保暖層」出現斷層，失去了天然保暖能力。

溫度臨界點：何時必須穿衣

除了看品種和個體特徵，環境溫度本身也是一個關鍵指標。當溫度開始低於7℃時，一些不耐寒的狗狗就會感到不適，需要採取保暖措施。

如果溫度進一步降至零下6℃及以下，對所有犬隻來說都可能構成危險。這時的保暖不再是個體選擇，而是必要措施。

即使是抗凍的品種也有牠們的極限。例如哈士奇、阿拉斯加、西摩犬等極耐寒品種，在氣溫低於零下10℃時也會需要注意保暖問題。

穿衣誤區：看似保暖實則傷寵

即便確定狗狗需要穿衣，主人也常會陷入一些誤區，甚至因此傷害到愛寵的健康。了解這些誤區，才能真正做到科學保暖。

衣服太緊或太複雜是常見問題之一。有些主人為了追求美觀，給狗狗穿上緊身或帶有亮片、鈴鐺裝飾的衣服。這些衣物不僅會限制狗狗的活動，還可能因裝飾物被誤食而導致窒息。

柴犬（圖源網絡）

盲目追求厚度也是個誤區。狗狗的活動會產生熱量，如果衣服過厚，尤其是對活潑好動的狗狗，可能導致過熱甚至脱水。長時間穿衣不脱同樣有害健康。即便是需要穿衣服的狗狗，也不能24小時穿着。室內溫度較高時，衣服會讓狗狗悶熱不適，還可能因舔舐衣物纖維導致腸胃問題。

穿衣的正確方式：適合的才是最好的

選對衣服的材質是關鍵一步。優先選擇純棉、珊瑚絨等柔軟透氣的材質，避免化纖面料可能引起的皮膚刺激。如果天氣潮濕或有雨雪，帶有防水功能的衣物會更實用。

尺寸的考量不應忽視。一件合適的寵物衣服應讓狗狗穿上後能自由活動，你可以試着在衣服與狗狗身體之間插入兩根手指，檢查是否過緊或過鬆。

選擇合適的穿脱時機也很重要。正確做法是：出門前10分鐘穿上衣服，回家後立即脱掉，讓皮膚和毛髮透氣。每天還應檢查狗狗的皮膚是否有紅腫、瘙癢等問題。

泰迪（波奇網提供）

給寵物穿衣是一門科學，而非情感表達或時尚展示。那些擁有厚實雙層被毛的狗狗們，依靠的是祖先數千年來在嚴寒環境中進化出的生存智慧，而非主人的精心打扮。

用來判斷的標準，是牠們行走在寒風中時的狀態——是瑟瑟發抖、四足冰冷，還是依然活潑、身體溫暖。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】