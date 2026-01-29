狗狗腹瀉嘔吐原因　原來不只是吃錯東西　3大預防關鍵一文看清

生活當中寵物狗是每家必不可少的陪伴之一。家中如有小寶寶那麼寵物狗將是小夥伴，寵物狗在家中地位也是不可忽視的能做的事情很多，比如逗小寶寶開心保護小主人的安全。這些都是狗狗在我生活中作出的貢獻，當你的小狗一直拉稀怎麼辦?



1. 狗狗消化腸道

有些寵物狗的消化腸道是非常脆弱的，很容易因某些因素導致小狗腸道消化不良，導致拉稀，嘔吐，拉血等等症狀。那麼我們如何防止寵物狗這些症狀呢？首先我們應該保證每天給牠的食物是定量的，不該讓寵物狗暴飲暴食有的寵物狗消化腸道是非常脆弱。其次給寵物吃的食物不能是過期的食物。保證小狗在吃完飯是有些水喝等等這些都是一些相應的辦法。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

如何治療狗狗拉稀？（小紅書@阿嗚；01製圖）

2. 小狗拉稀是什麼導致的?

小狗拉稀一般由一些細菌或者寄生蟲導致的如:由蛔蟲、鈎蟲、絛蟲、球蟲等引起的。這些寄生蟲能使小狗身體衰弱，容易傳染。如同人一樣，當你難受時同樣會出現相應的症狀，我們應該為們我的寵物狗多加的照看。這樣才能是小狗生病的幾率降低。還有就是年齡比較小的小狗特別容易生病當牠和小寶寶一起玩耍時，要時時刻刻的防止小狗生病避免傳染給孩子!

3. 如何防範小狗出現拉稀的症狀?

小狗出現拉稀的症狀可能是主人給小狗吃一些不衛生的食物，或者其他小狗傳染導致的。我們吃完飯時應當把小狗吃飯的碗一起刷一刷，不用經常刷當時應該2天刷一次。這樣會減少小狗細菌感染的風險，有利於小狗的身體健康。當我們帶小狗出去遛彎時，經量少與其他的寵物狗衝撞。這些都是簡單的防護措施。

在家裏每個人都希望家裏有一隻可愛、忠誠、健康的小狗，幫助家裏完成各種各樣的任務。社會上出現許多的愛狗人士，他們幫助小狗治理身體保護小狗的生命健康。那麼社會上都出現了這樣的愛心人士，我們在家裏就更應該愛護我們的愛犬。小狗也是一條生命，牠不比我人類少胳膊少腿的，同樣一條生命，在家庭裏我們應該值得照顧牠的身體健康。小狗拉稀這件事情說大也不大說小也不小，就看你怎麼對待了。

個人十分喜歡小狗，以上的辦法是我自己總結的，大家可以參考一下。我們人人做的到的!加油我們能行！

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】