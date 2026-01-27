貴婦狗訓練教學　3個月大是黃金期　3招速學定點大小便秘訣

在貴婦狗三個月以前不適合訓練，在三個月到四個月可開始訓練，先讓貴婦狗熟悉家裏的環境以及自己的名字，開始大小便訓練時，準備固定的地方作為廁所，沾上狗尿液方便引導狗狗來這裏定點大小便。



貴婦狗是一種活潑好動，十分熱情的犬種，深受人們的喜愛，現在很多人家裏都有飼養貴婦狗。對於寵主來說，在飼養貴婦狗時最害怕的就是狗狗十分調皮，每次回家以後就好像被拆過家一樣，讓人十分的頭痛。其實，貴婦狗只要從小接受正確的訓練，那麼長大以後就會非常聽話乖巧。很多朋友對於貴婦狗多大開始訓練不太了解，下面就和大家介紹一下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

1. 多大開始訓練

貴婦狗多大開始訓練？貴婦狗的訓練並不是越早開始越好的，因為太小的年齡開始訓練很容易使得貴婦狗受傷，並且年紀太小的時候，學習能力較差，訓練效果並不理想。

一般來說，年齡在三個月以下的貴婦狗幼犬是不適合訓練的，只有到了三個月到四個月以後，才是訓練的最佳時期，這個時候貴婦狗已經發育的比較強壯，同時也快打完疫苗了，對於家裏的環境比較熟悉，可以開始訓練了。

2. 熟悉環境和名字

在剛帶回貴婦狗回家的時候，先不要急着馬上訓練，因為這個時候狗狗對於環境不熟悉，還處於緊張的狀態，應該將其放在家裏安靜的地方，讓牠好好的休息，同時漸漸熟悉家裏的環境，這個時期大約維持一個星期。

這個時候主人也可以給貴婦狗起一個名字，這個名字最好是簡單順口容易記憶的，然後不斷的喚叫這個名字，方便貴婦狗熟悉自己的名字，當完成這個步驟後，可以開始訓練。

3. 貴婦狗大小便訓練

貴婦狗的大小便訓練是十分重要的，在開始訓練以前，需要在家裏準備一個安靜寬敞的地方作為固定廁所，同時在這裏鋪好報紙，最好在報紙上沾上一點狗狗的尿液，然後在貴婦狗吃完飯或是剛睡醒以後，就能夠根據嗅聞味道來到廁所便便上廁所。如果發現貴婦狗沒有在規定的地方上廁所，那麼就要給予訓斥，告訴牠在哪裏便便。

以上就是關於貴婦狗多大開始訓練的內容介紹，訓練需要保持好的耐心，持之以恆的訓練，才能夠訓練出乖巧的狗狗。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】