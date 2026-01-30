銀狐犬外型高貴卻很少人養？揭背後3大缺點　都市人養前必看

銀狐犬作為一種外形非常好看的狗狗，現在也有很多人飼養這個犬種的狗狗，但是如果有留意身邊養狗的朋友，就會發現實際上養銀狐犬的人還是非常少的，那麼銀狐犬為什麼很少人養呢？



其實，每隻寵物狗都有自身的優缺點，不養牠的原因很可能就是因為這些缺點，下面一起來了解一下吧。

1. 非常愛吠叫

銀狐犬為什麼很少人養？其實，現在很多人不愛養銀狐犬，很大的原因就是這種狗狗非常愛叫，這無疑是讓人非常煩惱的問題。畢竟狗狗如果很愛叫，無疑會影響到身邊的鄰居，而且也會打擾到主人的睡眠，造成擾民，很容易引起投訴。

2. 掉毛多難打理

另外，雖然說銀狐犬的毛髮非常漂亮，許多人養銀狐犬也是因為牠毛髮好看，但是濃密毛髮其實也有麻煩，那就是銀狐犬掉毛比較厲害。只要一到了換季，往往毛髮的脱落程度讓人比較頭疼，並且平時對銀狐犬毛髮的打理也比較麻煩，需要花很多的心思，所以平時工作比較忙的人就不會選擇養這種寵物狗。

3. 非常喜歡粘人

不要看銀狐犬十分優雅高貴，感覺像是不喜歡親近人似的，其實這種狗狗是非常粘人的，基本上可以說是主人走到哪裏，牠就會跟到哪裏，雖然有些時候這種感覺還是挺好的，但是對於一些平時比較忙的主人來說，無疑是感到非常麻煩的。因為銀狐犬真是一個跟屁蟲，無論你在幹嘛都要跟着你，這種感覺還是十分頭疼的，並且上廁所也不放過，會一直在洗手間裏面盯着你。

以上就是關於銀狐犬為什麼很少人養的內容介紹，其實銀狐犬這種狗狗還是十分可愛好看的，如果能夠忍受這些問題的話，飼養銀狐犬也是沒有問題的。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】