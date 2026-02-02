擔心狗狗想自己　主人打開CCTV互動　汪星人下一秒舉動笑翻全網

很好奇，你有被狗嫌棄過的經歷嗎？



抖音有一名博主說，自己最近工作有些忙，於是，便把他養的西摩犬交給了老媽照顧，擔心牠會有分離焦慮症，於是，這天便打開了監控。

只見畫面中的狗子正躺在牀上休息，身上則蓋着一條藍色的小毯子，看起來十分愜意。

博主見狀，便用監控器跟牠說話：

「大白，你咋還睡着呢？想我沒？等我忙完接你去啊～」

結果沒想到的是，狗子似乎並不領情，只是簡單抬了抬腦袋，沒有任何興奮激動的樣子。

博主內心十分複雜，便再次開口呼喊。然而下一秒，孩子竟然直接不耐煩的用毯子蓋住了腦袋......

網民在評論區留言道：

「哈哈哈哈，我上班就這樣擱監控喊我家犬子，牠給我電源拔了......」

「牠好像挺煩你的......」

「主人在外面：人模狗樣的工作。狗在家裏：狗模人樣的躺着。」

「像極了我寒假去爺爺奶奶家無法無天，結果我爸媽一個電話打過來問我想不想他們的煩躁。」



不開玩笑的講，狗子把頭蒙上的那一瞬間我還以為是AI呢！

延伸閲讀：論狗狗和自家主人有多像 主人穿毛絨外套 網友：「認親」現場

