阿富汗獵犬｜壯爸抱長毛狗　冒雨散步有重要苦衷　網民一見心心眼

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-07 08:00

養狗真的不容易！ 這張令人眼前一亮的相片，令不少狗奴讚嘆！只見強壯男子的背影，手裏抱着一隻巨大的長毛狗。原來，狗主Avery Chang要帶長毛阿富汗獵犬太子去散步，不過擔心會弄髒長毛，所以過路時抱起牠，待到了空曠的地方時才放牠去廁所。網民看到這畫面後，紛紛表示：「首先要有一個巨型爸爸，才能養一個巨型犬！」

健碩的背影，手裏還抱着大狗狗，真的待狗狗很好。

生活在台中的狗主Avery Chang，家裏養了好幾隻大狗狗，因此每次帶狗出門散步前，都要預先做好準備。這天，他帶着阿富汗獵犬太子外出散步，並讓牠去廁所。只是，出門遇上滂沱大雨，為免長毛狗全身濕透弄髒難清理，爸爸只好將大狗狗抱在手裏，待過了馬路找到空曠地方，才放牠落地走動。

這張強壯充滿了力量的背影照，令不少狗奴表示羨慕不已。果然，養大狗還得要有健碩身材。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，究竟爸爸為何下雨天，仍堅持要帶狗狗去散步▼▼

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爸爸Avery是資深狗奴，知道要照顧長毛大狗真的不容易，要花上不少時間金錢和心理，因此在收養太子後，便表示暫時不會再帶新成員回家。而太子也是隻超級憨厚和黏人的狗狗。在家裏時總會跟來跟去，是爸爸心目中的「夢中情人」。

爸爸也呼籲所有愛狗的人，真的喜歡狗狗的話，便要做到「終養不棄養」，「無論生老病死我也都會愛着你」，帶了回家便要照顧牠一生一世！

網民們看到這強壯健碩的背影，再加上大狗狗照顧得這麼好，都大讚爸爸是暖男！「果然養大狗，首先要有一個巨巨爸爸」、「這爸的身材，讚哦」、「整張照片就是帥！」、「這爹的背影也太MUSCLE」、「爸爸的肌肉是這樣練出來的嗎」、「這背影很可以」、「是遛爸爸，不是爸爸遛妳！」

▼▼同場加映：Paxton是一個生活在美國的7歲小男孩，他的右腿因併發症殘廢了。他身旁有一個最要好的朋友，就是一隻只有3條腿的狗狗。他們同病相憐，卻互相鼓勵成長，就連爸爸也稱他們是最完美的拍檔。▼▼

▼▼點擊圖片放大看，Paxton與小狗Marvel之間，因為什麼意外變最暖拍檔▼▼

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▼▼同場加映：小女孩Hazel在剛出生時，原本有一隻雪橇犬Lzzy陪伴左右，並把她視為心愛的家人。可惜Lzzy在Hazel出生後沒多久，就離開人世。Hazel失去這位家人後，顯得非常失落，所以爸媽重新領養了一隻雪橇犬Rio，希望Rio跟Hazel可以一同長大。▼▼

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