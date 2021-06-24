狐狸犬剪毛後變彈牙「墨魚丸」　背景似公仔網民急求正面照　

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-24 08:02

馬上抓起來吸爆！住在台灣雲林的銀狐犬「蝦寶」討厭洗澡，這天剛剪完頭髮的牠，一回家馬上跑去找阿嫲討拍，模樣十分撒嬌。有趣的是，蝦寶最近吃得比較多，身上不但炸出3層米芝蓮，整顆頭還像「花枝丸」般圓滾滾的，超肉背影曝光後，不少網友敲碗正面照！

▼狐狸犬「蝦寶」的超肉背影（點擊下圖看清！👇👇👇）

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透過照片可以看見，阿嫲安撫心情鬱悶的蝦寶，沒想到手才剛伸出來，指頭就陷進毛孩軟Q的毛髮裡，畫面十分療癒。飼主楊小姐受訪時表示，近日天氣太熱了，才請美容師把毛剪短一點，「蝦寶最近吃比較多，所以看起來更圓了，可能伙食太好，所以沒有人猜得到牠其實是狐狸！」

5歲大的蝦寶是個超愛吃的小女生，經常盯著食物一直看，尤其是水果，家人都會忍不住餵食牠！楊小姐分享，家裡還有另一隻摩天使「阿彩」，蝦寶和牠是從來不會理會對方的好朋友，2狗很常找阿嫲爭寵，畫面逗趣又可愛。

照片分享到Facebook社團「有點毛毛的」，網友看完後融化表示，「想看正面照」、「好圓，背影太像熊了 」、「那個游泳圈超Q的～」、「第一眼以為是假的布娃娃」、「客戶不是很滿意的樣子！」、「天呀，看起來還好好吸」、「應該是假娃娃吧，手指都能掐（插）進去 」、「是不是戴了安全帽」。

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