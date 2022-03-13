貓咪半夜喵喵叫好困擾？3招改變主子作息習慣　讓你一覺睡到天亮

養貓的人都喜歡把自家的貓稱之為貓主子，主要就是因為其傲嬌的個性。而貓又是一種夜行動物，所以很多的貓都有晚上叫的習慣。那如何訓練貓晚上不叫呢？方法其實很簡單，改變其作息習慣，同時給牠準備舒適的窩，最後餵飽牠，這樣晚上就不會亂叫了。



貓是一種比較傲嬌的寵物，養過貓的人都知道，牠完全就是自己的主子，牠高興了讓你擼一擼，不高興了掉頭就走。而且貓還喜歡在晚上叫，那要如何訓練貓晚上不叫呢？今天我們就給大家介紹幾個方法，通過這些方法就可以讓貓在晚上也保持安靜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼3個方法令貓咪在晚上不再叫▼▼▼

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一、增加白天活動

貓是夜行動物，在白天的時候貓都比較懶，總是爬著睡覺，所以如果想要讓貓變成晚上睡覺的模式，那最好的選擇就是讓其在白天的時候多活動一下，可以讓牠在白天的時候多出門逛逛或是多給其一些玩具，這樣就會讓其在白天消耗很多的體力，到了晚上自然就沒有精神去玩了。

二、空間足夠大

貓是一種沒有啥安全感的動物，也正是因為如此，所以貓往往都比較喜歡和人一起睡覺，當然這樣做的結果是晚上的時候牠時不時的就起來叫喚一下。如果想要牠在晚上不叫，那就給牠準備一個空間足夠大，而且足夠舒服的窩，讓牠自己睡覺，這樣晚上就不容易叫了。當然在最開始的時候牠可能會一直跳床，不過一定要狠心，這樣才能養成獨自睡覺的習慣。

三、讓牠吃飽

貓在晚上叫還可能是因為牠餓了，所以為了讓牠不在半夜叫喚，在睡覺之前最好就把牠一次性的餵飽，這樣就不會出現半夜叫的情況了。在最開始教的時候，如果半夜餓得叫，你也不要起床給牠喂吃的，不要讓其養成了半夜吃東西的習慣，只要不理牠，幾天的時間就可以養成睡覺前吃飽的習慣了，自然就不會出現半夜亂叫的情況。

以上就是今天和大家說的關於如何訓練貓晚上不叫的相關內容了，想要讓貓咪晚上不叫喚，讓就需要改變其作息時間，畢竟對於貓來說，晚上才是正常的活動時間。所以白天的時候讓牠多睡覺，晚上睡覺之前讓牠吃飽，然後再給牠準備一個舒適的、空間足夠大的窩，基本上就可以杜絕其晚上叫喚的習慣了。

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