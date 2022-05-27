貓咪記仇甚至出現報復行為？　改善自己與喵星人的關係可這樣做

相信飼養貓咪的鏟屎官很多都會有這樣的一個認識，那就是貓咪會記仇。因為貓咪的一些過錯，主人很有可能會當場懲罰牠，但過段時間貓咪可能就會出現報復行為。如此頑劣的性格，讓主人頭疼不已。那麼遇到貓咪記仇的情況，我們該怎麼辦呢？下面波奇網的小編就結合眾多網友的經驗，做個整理吧。



其實貓咪出現記仇這樣的情況，很大程度上都是因為主人的懲罰方式錯誤，對貓咪使用武力懲罰的方式。這樣的方式不僅不能懲戒貓咪，還會起到反作用。貓的教育方式要注重獎懲結合。比如貓咪不愛洗澡，但每次幫牠洗完澡之後，給牠食物獎勵，再配合輕柔的撫摸，時間長以後，牠會明白洗澡=有好吃的+有按摩，於是就會慢慢不再那麼抗拒洗澡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓咪記仇可這樣解決▼▼▼

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如果貓咪做了錯事之後，記住不能粗魯的使用武力懲罰。而是可以採用其他一些方式，比如有網友推薦的噴水的方式。貓很討厭打濕自己。買個小噴壺，裏面裝上水，當牠做了錯事，就噴兩下牠的臉，牠會躲開。教育的次數多了，牠就明白做錯事=被水噴，於是減少犯錯。同時我們也可以大聲喝斥貓咪，因為貓咪也很討厭很大的聲音。

當然，我們也要注意改善自己和貓咪的關係。平時可以用逗貓棒等多和貓咪玩耍，不要做強迫貓咪的事情。比如說貓咪不喜歡被人抱起來，你卻還偏偏強抱，貓咪當然會不高興。嘗試撫摸牠，由頭部到背部，不要碰尾巴和肚子。如果牠願意接受撫摸，就從撫摸開始建立感情。偶爾也可以給牠一些愛吃的東西作為獎勵。還有就是要給貓咪做絕育手術，發情期的貓變得非常暴躁是很正常的事情。絕育之後貓咪會變得溫和許多，也更容易相處。

不管怎麼說，貓咪的性格養成和主人多多少少都有關係。因此在平時教育貓咪的時候，要注意方法。雖然目前對貓咪是否會記仇沒有科學的論斷，但我們主人從平時做好，就可以一步步改善自己和貓咪的關係，貓咪也就不再對你記仇了。

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