香港生命科技青年會成立五周年　續助學生就業　吸引人才留港發展

一直致力培育生命科學專業人才的香港生命科技青年會，於周五（22日）晚舉行五周年誌慶活動，諮詢委員會成員、師友計劃導師、參與計劃的僱主、計劃學員和畢業生，以及各合作夥伴等約200名貴賓聚首一堂，同賀青年會為生命科學專業的學生提供廣泛就業機會，協助年青學生立足本港，放眼內地，同時吸引非本地生留港發展，將香港和大灣區定位為中國內地乃至全球領先的生命科學和技術中心。



一眾嘉賓慶祝香港生命科技青年會的五周年誌慶。（香港生命科技青年會提供）

香港生命科技青年會創辦人及主席張世成表示，自2019年在上海啟動夏季實習計劃，香港生命科技青年會已經協助180名學生完成實習，當中有九成七學生畢業後留在生命科學專業工作或繼續進修，會方透過不同活動，鼓勵香港和海外非本地學生在香港和內地從事生命科學事業。

香港生命科技青年會創辦人及主席張世成先生致歡迎辭。（香港生命科技青年會提供）

自2019年師友計劃成立以來，已邀得近100位生命科學及生物科技相關行業的專家參與，有逾330名學員受惠，兩組導師及學員昨亦分享他們如何透過師友計劃做到教學相長，其中一名學員完成計劃後，今年更成為青年導師，希望促進學員的個人發現旅程，提供就業意見。

第五屆的師友計劃已從眾多申請人當中，選出100名學員，今屆計劃邀得80名專業導師參與，其中包括三名新的青年導師，當中亦不乏知名人士，包括創新診斷科技中心營運總監陳思例博士、香港技大學何善衡生命科學部副教授張曉東，以及南豐集團董事長梁錦松。