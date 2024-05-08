港大醫科生自資研製「記憶卡片」AI程式助溫書　吸納全球十萬用戶

醫科生每日需花大量時間複習龐大知識量，單是製作卡片輔助溫習動輒數小時。為了便利學習，有兩名港大醫科生動腦又動手，自資上萬元研發AI學習應用程式及建立平台，快速製作「記憶卡片」，免卻人手之勞。平台由去年9月推出至今，已吸納全球約10萬名用戶，來自30個不同學科背景的人士，當中亦不乏牛津大學、劍橋大學等學生。



港大醫學院內外全科醫學士課程二年級生張天俊（左）及陳志誠（右），於去年年初利用生成式AI，將知識量龐大的醫科內容製成記憶卡片。（黃浩謙攝）

去年受生成式AI啟發設計程式

在紙卡寫上專有名詞和概念，背面附有相應解釋，使用紙卡反覆認讀，幫助提升記憶，是不少醫科生採用的溫書方法，然而人手製作耗時，一般每日需花約四至五小時。去年生成式AI大行其道，港大醫學院內外全科醫學士課程二年級生張天俊及陳志誠受到啟發，於去年初利用生成式AI，在圖書館花約一個周末設計程式，將知識量龐大的醫科內容製成電子記憶卡片。

耗時八個月，名為「PDF2Anki」的AI學習應用程式於去年9月推出。(PDF2Anki網頁）

他們再花八個月時間，於去年9月正式推出名為「PDF2Anki」的AI學習應用程式，亦耗資上萬元來支付平台伺服器及AI運作的成本。二人各有分工，陳志誠從小酷愛電腦、自12歲起便學習編寫程式製作遊戲及小網站，主力設計程式及維修系統，張天俊則負責行銷及用戶增長則由。

由自用到尋獲創業機遇 牛津、劍橋生亦使用

兩人起初研發程式只為自用，無心插柳，後來竟尋見了創業機遇。某天，張天俊如平常一樣將複習心得分享至社交媒體，吸引不少觀眾，他們反映同樣面臨製作卡片溫習耗時的問題。故此，二人開設平台與其他學生「分甘同味」。

平台初時免費開放使用，直至用戶數目達一、兩萬人，令伺服器的承載量達頂端，為讓更多人使用，二人嘗試以募捐方式支撐成本。後來用戶達至四至五萬人，便推出繳費方案，視乎AI功能和卡片使用額度，每月收費約70港元及141港元。免費方案則設有使用限額。張天俊稱，「要以一個創業角度去對待，呢件事如果唔係嘅話，即係就你要逼住我哋去刪除佢。」

平台推出至今，吸納全球約10萬名用戶，除香港，更遍及印度、菲律賓、英美等地，來自30個不同學科背景的人士，當中亦不乏牛津大學、劍橋大學等學生。張天俊說：「都好開心，因為見到其實本身源自我哋自己嘅問題，見到唔同世界地方嘅學生都有同一個問題，分享咗出去，幫助到佢哋，其實即系對我哋嚟講都好鼓舞嘅一件事。」

快速製內容摘要、記憶卡片 準確率達9成

平台採用「GPT-4」、「nthropic Claude Opus」和「Llama3」等AI語言模型，可以快速生成內容摘要、製作Anki（協助學生複習和背單字的程式）記憶卡片，有助學生以「主動回想」和「間隔重複」鞏固長期記憶。由於平台非從互聯網提取資料，而是分析由用戶提供的文本學習內容，故準確率達9成。

使用者首先上載課堂材料、筆記、然後自訂記憶卡片的數量、語言等，再按需要修改或刪除卡片，最後輸出到指定的記憶卡片程式，或直接於平台檢視卡片。平台亦引入AI導師模式，以對話助學生推斷答案和理解概念，並根據學生表現提供反饋和量身訂製學習計畫。

ADHD及視障人士亦適用 受戰爭影響學生有免費進階服務

平台亦能支援不同有需要人士學習，例如幫助專注力失調及過度活躍症（ADHD)學生將複雜的資料分拆成更小、更易掌握的部分；以無障礙設計及介面，支援視障人士使用。令二人意想不到的是，有一名非洲蘇丹的用戶向他們發送電郵，表示蘇丹正發生內戰，令學習資源與工具更匱乏，而該平台提升了其學習效率。二人決定開設獎學金，支援對方擁有平等教育，亦為這些受戰爭影響的學生提供免費的進階服務。

張天俊補充，程式適用於注重應用或背誦的學科的學生使用，雖然後台技術傾向幫助科學及醫療衛生相關學科的學生學習，不過亦有一定程度適用於文科生，例如上載一篇文章，可藉以閱讀理解方式提問用戶。

張天俊表示，未來短期目標是利用AI閱讀圖片或圖表，不止局限於文字，相信對於學習解剖學或生理學更有效。另外，計劃加入多人即時編輯以及錄音轉文字等新功能。陳志誠則指，短期目標是未來兩三個的研究成本降低一半，以開放更多免費使用限額。另外，二人獲數碼港孵化計劃提供50萬元作為項目持續發展的資金。