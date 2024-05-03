港大中大申8億擴建校園　中大副校：2頂尖教授因實驗室不足拒受聘

教育局副局長施俊輝在立法會一個委員會交代港大及重大的校園發展工程計劃，期望本年內展開工程，估計開支合共逾8億元。中大常務副校長陳金樑指，中大因實驗室空間不足，曾遭到頂尖教授拒絕受聘，希望能建設香港成為國際創新科技中心。



會上有多名議員支持計劃，亦有人期望在政府庫房艱難時期，大學分擔一半的工程費用。



港大重新規劃梁球琚樓 中大建10層高的科研大樓

港大計劃將位於本部校園的梁球琚樓重新規劃為研發中心，將會提供先進的科研室、辦公室和課室，估計開支2.09億元；中大計劃興建一座10層高的科研大樓，提供實驗室和科研等設施，預料需要6.46億元，希望得到議員支持，再提交予工務小組審議及向財委會申請撥款。

中大常務副校長陳金樑指有兩位頂尖教授因為中大實驗室空間不足，所以拒絕了校方聘書，選擇到新加坡。（資料圖片/中文大學圖片）

中大常務副校長陳金樑：2頂尖教授轉到新加坡任職

中大常務副校長陳金樑又透露，有兩位頂尖教授招聘到也因為由於實驗室空間不足，所以拒絕了校方邀請，選擇到新加坡。他續指，中大一直積極融入國家發展大局，為國家「十四五」規劃下建設香港成為國際創新科技中心。

會上有多名發言議員表示支持兩間大學的發展工程，亦有議員期望大學自己承擔更多成本。教育界朱國強表示，投資教育會有回本，並非只是開支；選委界郭玲麗關注，如果工程超支，要否再到立法會申請撥款。施俊輝表示，實際回標價格要去到工務小組才知道，一旦超支，會再與兩間大學商討如何處理。

庫房「缺水」 管浩鳴倡政府、大學各負擔一半費用

選委會界別管浩鳴表示，目前政府庫房處於艱難時間，能否各出一半費用應付工程支出，「我們目前荷包比較乾，兩間大學籌款能力應該不俗，又是香港最著名大學，是否可以請她們考慮在艱難時候一同共渡艱難？」

施俊輝回應指，大學有一定的籌款能力，但期望議員明白捐款人有其特定用途，今次兩間大學的工程是要提升科研設施，政府有需要支持香港發展成為國際創科中心。

港大首副王于漸：有必要時會填補餘額

港大首席副校長王于漸則稱，建立新校園也需要透過銀行貸款，貸款額80億元，「所以大學也不是沒努力，一方面籌款，一方面透過融資方法解決問題。」他又指，即使撥款足夠將梁球琚樓提升為研發中心，港大有必要時會填補餘額。

陳金樑則表示，中大的情況與港大相似，一般捐款者都有其支持項目，大部份以獎學金或支援貧苦學生為主，如仍有多餘的籌款金額，中大會用於改善基建，目前投入最多是改善學生的全人教育，包括加強國家觀念等。

教育局副局長施俊輝交代香港大學及中文大學的校園發展工程計劃，期望本年內展開工程。（資料圖片/盧翊銘攝）

港大經管學院搬去蒲飛路校園 騰空梁銶琚樓

於1988年落成的梁銶琚樓位於港大本部校園的中央地帶，目前主要由港大經濟及工商管理學院（經管學院）使用 。港大自資興建的蒲飛路校園項目預計於2025年完成，屆時經管學院便會遷往新校園 。該發展項目將會令梁銶琚樓騰出可用空間，港大因此建議把梁銶琚樓轉型為研發中心 ，以改善用作研究的實驗室空間不足的情況。

另外， 中大擬議興建一座新工程學大樓，提供的空間超過85%會用作研究實驗室及實驗室寫作空間，可容納約1,000 名中大教職員、研究人員和研究生。擬建的新科研大樓將支援資訊及通訊科技領域的多個人工智能範疇。