知專團隊研發穿戴式裝置　助單車手糾正姿勢　正與內地品牌洽合作

運動有益身心，但錯誤的運動姿勢卻往往令運動者得不償失，取不到預期效果之餘，更有機會傷害身體，香港知專設計學院團隊研發出創新的穿戴式傳感裝置「PostureSense」，用於監測騎單車時的姿勢，可以預防受傷和提升表現，作品不但先在第48屆日內瓦國際發明展榮獲銅獎，更獲有設計界「奧斯卡」之稱的紅點設計大獎頒發「2023紅點設計概念大獎」，備受國際肯定，團隊正與內地運動服裝公司洽談合作應用試驗，期望進一步提升功能，推出巿場。



香港知專設計學院知識資源中心知專設創源副總監李泓羲博士（右二），研發使用姿勢感知改變運動效益的項目「PostureSense」，並由香港高等教育科技學院運動及康樂學系副教授陸子聰（左一）提供運動姿勢專業意見、香港知專設計學院知專設創源助理講師何裕安（右一）協助下完成。（職業訓練局提供）

以設計改善生活 為單車發燒友解難

香港知專設計學院知識資源中心知專設創源副總監李泓羲博士研發出使用姿勢感知改變運動效益的項目「PostureSense」，是次項目在香港知專設計學院副院長林綺妮博士帶領下，由知識資源中心知專設創源助理講師、香港知專設計學院時裝設計高級文憑畢業生何裕安協助，以及香港高等教育科技學院運動及康樂學系副教授陸子聰提供運動姿勢專業意見，斬獲兩大國際獎項後，團隊繼續改良設計，升級研發出第二代作品，現正於新加坡展出。

李博士在解釋設計意念時表示，早年結識一班每天都會踏單車通勤的上班族，了解到脊骨傾斜度對踏單車運動效益的影響，令他萌生出研發改善運動姿勢裝置的念頭，於是和團隊開展相關研究，包括諮詢運動科學領域的專家意見，再從時裝和人體工學角度出發，設計PostureSense。

第一代PostureSense於第48屆日內瓦國際發明展榮獲銅獎並參與展出。（職業訓練局提供）

PostureSense是一條可拆式、編織物料背帶，使用者需將背帶沿脊骨而下，扣於運動上衣外，團隊在PostureSense加入導電紗線，並內置感應晶片蒐集電阻數據，只要單車手開始運動、上身往前傾並伸展肌肉，便可自動啟動背帶運作，並產生電阻數據，系統利用數據分析，計算出脊骨的傾斜度。由於背帶可以連接手機應用程式，單車手能夠根據實時數據，適時調整姿勢，從而改善表現。

李博士表示，由於單車手比賽時，上身都會向前傾，並在過程中維持適合的傾斜角度，以發揮最佳表現，因此透過偵測車手上身的傾斜角度，可以協助他們使用正確的肌肉群，設計期間，他們經歷過多次試誤，例如起初他們採用類似鞋繩的編織法編織背帶，但敏感度及耐用性未如理想，經多番嘗試後，最終採用一種立體的編織方法，提升背帶穩定度。

新版本的PostureSense更準確量度脊骨傾斜度，並可以針對性地改善某些運動姿勢，例如踏單車、健身等。（職業訓練局提供）

繼續升級設計改良作品

李博士補充，在編織物料中加入的導電紗線「99.5銀紗線」，是由香港知專設計學院早前與業界合作研發推出的智能發熱護膝「Knitwarm」而來，今次團隊利用其發熱以外的功能，將它的導電性用於收集電阻數據，當作傳感器。

由於戶外環境存在溫度、風速、濕度等不同變數均可影響系統表現，經過用家測試和團隊多番研究後，得出改良PostureSense的方向。李博士指出，由於背帶扣在上衣外面，但運動時上衣難免會移動，並影響傳感裝置收集數據的效能，因此在改良版本中，團隊將背帶直接嵌入單車連身衣中，使傳感裝置更貼近脊骨，提高數據的穩定性。

團隊正與內地一個贊助全球超過50隊單車隊的單車運動服裝品牌洽談合作安排運動員試用PostureSense，同時團隊亦不斷進行戶外測試，以提高設計的穩定性。（職業訓練局提供）

紅點獎作品展展出 與服裝品牌合作試用研發

新版本的PostureSense更準確量度脊骨傾斜度，並可以針對性地改善某些運動姿勢，例如踏單車、健身等，團隊更邀請專業和業餘單車運動團體於室內進行測試，結果顯示，最新版本的單車連身衣嵌入式裝置表現理想，並參加了於新加坡舉行的紅點設計概念大獎作品展，向外界展示。

現時，團隊正與內地一個贊助全球超過50隊單車隊的單車運動服裝品牌洽談合作，雙方計劃安排運動員試用PostureSense、新增功能和改善設計等，例如將加入量度心率、呼吸及體感溫度等功能。在此期間，團隊亦不斷進行戶外測試，以提高設計的穩定性。

李博士表示，團隊能夠在國際設計界舉足輕重的「紅點設計大獎」中獲獎，實在難能可貴，不但有助設計事業的發展，更希望可以尋求更多的行業合作機會及吸納資金，將產品正式推出市場。