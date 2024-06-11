非本地生逐增 嶺大「四年全宿」供應不再 新學年引入計分制
嶺南大學是首間為本科生提供「四年全宿」的大學，不過，校方近日調整推行近十年的宿舍政策，2024/25學年或之後入學的新生，不再享有「四年全宿」選擇，亦毋須被強制要求住宿一至兩年，但仍鼓勵入學首年住宿舍。如學生申請額外住宿年期，校方將引入計分制等評估申請。
嶺大今日（10日）回覆查詢指，鑑於資助大學非本地本科生比率將增加至4成，校方亦正逐步擴展各類型研究生課程，為應對生源結構的改變及大學的策略發展，故推行新政策，以確保宿舍資源能妥善分配。
2024/25學年起 只向本科生提供一至兩年住宿
嶺南大學自2014年起，為本科生提供「四年全宿」，標榜是「博雅教育」重要一環，並指定要求本科生入宿一至兩年。嶺大近日調整宿舍政策。據學校網頁資訊，2023/24學年或以前入學的本科生，仍享有「四年全宿」保證，修讀四年期間，一般須住宿兩年；就讀兩年的高年級生，則須住宿一年。
而於2024/25學年或以後入學的本科生，不再被強制要求住滿指定的年期，新生入學首年仍獲鼓勵入住宿舍。校方僅為入讀4年的本科生提供兩年住宿，高年級生則提供一年住宿。如學生申請額外住宿年期，校方將引入計分制，以及設審核小組評估基於需求的申請。
研究生獲編配指定宿舍 不包研究型、授課式碩士學生
至於研究生住宿安排，按新政策，將會獲分配到指定宿舍，並基於收生情況定期檢視宿位。博士生享有入住研究生宿舍的最高優先權，並於整個修業期間入住。攻讀公共政策研究博士（DPS）學生在校學習期間可居住至少一年。至於哲學碩士（MPhil）和授課式研究生（TPg）沒有資格申請住宿資格。
曾宣稱四年全宿 嶺大：因應生源結構改變推新政策
作為博雅大學，舍堂教育是嶺大其一特色。據早年媒體報導，時任嶺大校長鄭國漢在2014年宣稱嶺大將成為全港首間為本科生提供「四年全宿」的大學，當時嶺大第九及第十座宿舍即將落成，聯通另外八座宿舍可提供約2,600個宿位。
嶺大今日（10日）回覆查詢指，由2024/25學年開始，各教資會資助大學的非本地本科生比率將由2成增加至4成，嶺大亦正逐步擴展各類型研究生課程，增強研究實力。校方解釋，為應對生源結構的改變及大學的策略發展，將於新學年推行新的住宿政策，以確保宿舍資源能妥善分配。
校方續指，此新政策考量了大學策略發展要求及各類學生的特質，在盡量減少對現有學生的影響下，訂立未來不同類別學生的宿位分配模式及優先次序，亦參考了各大院校的普遍安排，經過與不同持份者的討論及諮詢， 旨在建構一套可持續發展的宿位分配模式，以配合大學未來發展方向。
此外，港大的宿舍委員會於今年4月中通過住宿年期限制，本科生宿生於舍堂或住宿學院居住的年期設限，上限為「學位修讀期少一年」，例如四年制本科生最多可住3年宿舍。港大學生會學苑上月初就事件，引述港大代表早前指，由於來年非本地生將增至4成，令實施限制變得逼切。