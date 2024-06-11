非本地生逐增　嶺大「四年全宿」供應不再　新學年引入計分制

嶺南大學是首間為本科生提供「四年全宿」的大學，不過，校方近日調整推行近十年的宿舍政策，2024/25學年或之後入學的新生，不再享有「四年全宿」選擇，亦毋須被強制要求住宿一至兩年，但仍鼓勵入學首年住宿舍。如學生申請額外住宿年期，校方將引入計分制等評估申請。



嶺大今日（10日）回覆查詢指，鑑於資助大學非本地本科生比率將增加至4成，校方亦正逐步擴展各類型研究生課程，為應對生源結構的改變及大學的策略發展，故推行新政策，以確保宿舍資源能妥善分配。



嶺南大學近日調整宿舍政策，自2024/25學年起，就讀四年的本科生及就讀兩年的高年級生分別不再被強制要求住宿兩年及一年。（資料圖片 / 高仲明攝）

2024/25學年起 只向本科生提供一至兩年住宿

嶺南大學自2014年起，為本科生提供「四年全宿」，標榜是「博雅教育」重要一環，並指定要求本科生入宿一至兩年。嶺大近日調整宿舍政策。據學校網頁資訊，2023/24學年或以前入學的本科生，仍享有「四年全宿」保證，修讀四年期間，一般須住宿兩年；就讀兩年的高年級生，則須住宿一年。

而於2024/25學年或以後入學的本科生，不再被強制要求住滿指定的年期，新生入學首年仍獲鼓勵入住宿舍。校方僅為入讀4年的本科生提供兩年住宿，高年級生則提供一年住宿。如學生申請額外住宿年期，校方將引入計分制，以及設審核小組評估基於需求的申請。

研究生獲編配指定宿舍 不包研究型、授課式碩士學生

至於研究生住宿安排，按新政策，將會獲分配到指定宿舍，並基於收生情況定期檢視宿位。博士生享有入住研究生宿舍的最高優先權，並於整個修業期間入住。攻讀公共政策研究博士（DPS）學生在校學習期間可居住至少一年。至於哲學碩士（MPhil）和授課式研究生（TPg）沒有資格申請住宿資格。

前任嶺大校長鄭國漢在2014年宣稱，嶺大將成為全港首間為本科生提供「四年全宿」的大學（資料圖片）

曾宣稱四年全宿 嶺大：因應生源結構改變推新政策

作為博雅大學，舍堂教育是嶺大其一特色。據早年媒體報導，時任嶺大校長鄭國漢在2014年宣稱嶺大將成為全港首間為本科生提供「四年全宿」的大學，當時嶺大第九及第十座宿舍即將落成，聯通另外八座宿舍可提供約2,600個宿位。

嶺大今日（10日）回覆查詢指，由2024/25學年開始，各教資會資助大學的非本地本科生比率將由2成增加至4成，嶺大亦正逐步擴展各類型研究生課程，增強研究實力。校方解釋，為應對生源結構的改變及大學的策略發展，將於新學年推行新的住宿政策，以確保宿舍資源能妥善分配。

校方續指，此新政策考量了大學策略發展要求及各類學生的特質，在盡量減少對現有學生的影響下，訂立未來不同類別學生的宿位分配模式及優先次序，亦參考了各大院校的普遍安排，經過與不同持份者的討論及諮詢， 旨在建構一套可持續發展的宿位分配模式，以配合大學未來發展方向。

此外，港大的宿舍委員會於今年4月中通過住宿年期限制，本科生宿生於舍堂或住宿學院居住的年期設限，上限為「學位修讀期少一年」，例如四年制本科生最多可住3年宿舍。港大學生會學苑上月初就事件，引述港大代表早前指，由於來年非本地生將增至4成，令實施限制變得逼切。