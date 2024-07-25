港大導賞團首發　夢想讀港大雲南初中生：今穿過了跨越古今的門戶

香港大學今日（25日）起為參觀校園遊客定期舉辦校園導賞團，路線包括多個法定古蹟，例如本部大樓、儀禮堂等，同時解鎖非公開區域，例如陸佑堂及其閣樓等。今日首發團，十多名團員包括內地及本地遊客，有內地初中生指是為導賞團專程來香港，又指夢想是入讀港大，參觀導賞團後她形容：「今日與歷史上有名的文學家和科學家進行了一場跨越時空的對話。」



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今日，記者隨著遊客及導賞員腳步參與了其中一團導賞團，參觀了港大的本部大樓、孔慶熒樓、鄧志昂樓、馮平山圖書館、陸佑堂等，了解各景點的歷史。

楊同學專門為是次導賞團來港，並稱夢想是入讀港大，表示今日「與歷史上有名的文學家和科學家進行了一場跨越時空的對話。」（梁鵬威攝）

內地遊客：港大是「亞洲常春藤」 會好好學習爭取讀港大

來自雲南昆明楊同學表示來港五日，專程來參加這個導賞團，而她的夢想更是希望日後可入讀這個她夢寐以求的學府，她說港大歷史悠久，形容是「亞洲常春藤」。被問及觀賞感受，她表示，香港歷史有名的人物很多，「香港的大門像跨越古今的門戶一樣，今天剛好就穿過了這個門，與歷史上有名的文學家和科學家進行了一場跨越時空的對話。」

她稱，印象最深刻的是馮平山圖書館，展示了中國古代文物的畫作。又說參觀完導賞團後感覺很好，自己會好好學習並爭取入讀港大。被問到導賞團有何可改進的地方，她說希望可以更深入地介紹大學中最具有特色的建築，而且今天沒有看到自己想去的「梅堂」。

本地參觀者韓同學表示參觀完港大後，「好似完成咗一次歷史之旅。」（梁鵬威攝）

本地參觀者：好似完成咗一次歷史之旅

香港的韓同學表示對港大有很濃厚興趣，說「以前屋企人成日話港大係有好多精英嘅地方，所以對港大有種幻想」。被問及觀賞感受，他表示感受到港大濃厚的歷史，進入陸佑堂可見到以前和現在的變化，去到本部大樓這個具現代氣息的地方，「好似完成咗一次歷史之旅。」同時他亦希望這個導賞團可以看多些有文化氣息的地方。

導賞員李同學（右一）表示「我哋唔會排斥遊客過嚟香港大學參觀」，指大家想來了解是一件值得慶幸的事。（梁鵬威攝）

導賞員：人潮管制實施後情況有改善 不會排斥遊客來參觀

今團導賞員是三位來自港大醫學院的三年級生，她們表示，因醫學院不在本部大樓，故平時很少來，想藉機會參觀本部大樓校園。被問及港大早前實施人潮管制措施的看法，周同學表示情況比以往相對有改善，飯堂裏的自助點餐機現時亦要拍學生證才可用，保障了學生的正常校園生活。

李同學亦表示「我哋唔會排斥遊客過嚟香港大學參觀」，指港大是所歷史悠久的學校，大家想來了解是一件值得慶幸的事。