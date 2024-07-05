港大遊客導賞團7.25起推出 分流管制8月及9月擴大【附預約連結】
撰文：何瑞芬
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香港大學5月起實施遊客分流措施，指定時段參觀校園須提前在網上預約。港大今（5日）表示，7月25日起會為參觀校園遊客舉辦定期校園導賞團，每節約1小時，參觀港大本部校園內不同法定古蹟以及如陸佑堂等不對外開放地方，團費每人100元。港大指因應校園活動增加，8月及9月會將預約安排擴展至周日及公眾假期，即期間所有日子，上午8時至下午6時30分期間到訪港大遊客須提前預約。
香港大學參觀預約及導賞團詳情
團費$100設英語、廣東話及普通話時段 路線包括校內7法定古蹟
港大今年5月推首階段遊客分流措施，並預告會推出校園導賞團。港大今稱，7月25日起會為參觀校園的遊客舉辦定期校園導賞團，導賞團是遊客分流措施的一部份，旨在保護港大校園及為港大師生提供有利教學和學習的環境，同時讓訪客能探索校園及歷史。
港大稱，導賞團每節約一小時，行程包括參觀港大本部校園內不同法定古蹟，以及如陸佑堂等一些不對外開放的地方，訪客在學生導賞員帶領下，可以了解景點的歷史及資料，以至港大的整體歷史。
根據港大介紹，導賞團設英語、廣東話及普通話時段，團費每人100元，路線包括校內7個法定古蹟，及西環濾水廠、西區抽水站及濾水廠等。成功報名者將收到確認電郵，並在參觀當日出示該電郵以進入校園及登記，導賞期間未經同意不得錄影或錄音。
▼港大校園導賞團小冊子▼
8月及9月遊客分流措施擴展至一周七天
因應校園活動增加，港大表示，8月及9月期間會推行遊客分流措施特別安排，將遊客預約安排由周一至周六指定時段，擴展至周一至周日、包括公眾假期。遊客星期一至星期日及公眾假期上午8時至下午6時30分期間到訪港大，須提前透過港大網上登記平台預約，並須視乎每節人數的配額情況而定。
港大稱，會繼續密切監察措施的成效，並因應大學成員及公眾人士的意見，作出所需的調整。
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