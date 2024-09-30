中大設計全球首個AI衛星　可精準預測天災　助香港發展智慧城市

國際首個由中文大學設計的AI大模型科學衛星上周成功發射。中大衛星星座首席科學家關美寶指出，擁有一顆自主的AI衛星，可從太空觀測地面取得大數據，可用於防災救災，同時有助地理分析，即使將來機場或港珠澳大橋出現沉降都一目了然，長遠有助香港發展成為智慧城市。



中大首個自主研發AI大模型科學衛星成功發射，校長段祟智（左三）率領團隊及學生講述衛星的重大突破。（陳葦慈攝）

中大首個自主衛星 數據分析精準

中大衛星星座首席科學家關美寶指出，擁有一顆自主的AI衛星，可從太空觀測地面取得大數據，如道路、交通、三維模型（3D）及氣候變化等，令監測數據更方便，分析和檢測亦更精準。現階段衛星聚焦服務香港及大灣區，但預計下年會發射更多衛星，進行全球數據採集。她又稱，衛星已加入國家可持續發展星座，數據及照片可互相分享，相信預測工作可做得更加精準。

校長段祟智指自己與國內大學關係密切，中大作為香港的大學橋樑，能促進中美高等教育交流。（陳葦慈攝）

中大校長段祟智指，大學有「天人合一」的美景，現時衛星成功發射，可以改口稱之為天地合一，象徵透過人工智能分析衛星取得的數據，加以應用，由古至今人類都想預測未來，中大希望可為此作出貢獻，此外，亦會將數據應用於教學，為學生提供專業知識、以及在航天科技領域作出培育。

「香港青年科創號」衞星由捷龍三號運載火箭在山東海陽發射基地成功發射。（中文大學網站）

衛星搭載亞米級高分辨光學遙感相機

該衛星名為「香港青年科創號」，由中大聯同國星宇航研發，於9月24日由捷龍三號運載火箭搭載，在山東海陽東方航天港成功發射進入太空軌道，是首顆由港府資助、並中大直接參與設計、研發及數據接收的對地監測衞星，衛星更搭載了亞米級高分辨光學遙感相機。

中大衛星星座首席科學家太空所所長關美寶指，下年將發射更多衛星。（陳葦慈攝）

百年一遇天災亦能預測 防範於未然

關美寶補充，衛星數據主力應用在水災、應急、山火、土地變化和房屋管理，將來若再有百年一遇的天災都可精準地掌握，並將資料提供予天文台及渠務署等部門以便應對。她又舉例，香港很多舊樓，衛星可協助勘察地基，加強城市的建築安全，機場及港珠澳大橋這類重要基建，一旦出現沉降衛星便可獲得數據。

另外，大學亦會進行一系列科普推廣，對象不只是大學生，即使中小學生亦有機會學到，雖不是人人可當太空人，但透過向不同年齡學生灌輸太空知識，對於將來科研，及相關的產業推動都很有幫助，香港有機會在航天領域闖出一個新方向，成就產業鏈為下一代帶來機遇。

地理與資源管理系碩士二年級的學生莫可兒，非常榮幸可到山東親身見證衛星發射，指自己加深認識了遙感和衛星的資訊。她又指，團隊決定選用多個可見光的光段，使衛星在不同情況下，都具備監測生態的功能，配合衛星高分辨率圖像，及其回歸週期較短的特長，再結合人工智能，令數據預分析能力更有效，可應用在防災、減災和避災等工作。