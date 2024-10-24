中大及國際古生物團隊從化石痕跡　揭前鳥翼類恐龍可「振翅跑動」

中文大學與國際古生物研究團隊，利用南韓化石足跡，重新發現「振翅跑動」這個行為亦可見於前鳥翼類恐龍，研究結果已在著名期刊《美國國家科學院期刊》。



中大生命科學學院助理教授文嘉棋聯同其國際古生物學團隊，早前重新分析了一條位於南韓、白堊紀時期晉州層的前鳥翼類恐龍快速移動的化石足跡。這類「痕跡化石」紀錄了恐龍在世時的行為，研究人員就根據了化石上的腳印將前鳥翼類恐龍的運動模式重現，讓我們更了解到古時鳥類和當時近親獸腳類恐龍的飛行起源。研究顯示「振翅跑動」的行為並不限於鳥類，前鳥翼類恐龍亦會有高速翼助的運動。

文嘉棋與團隊一同分析的南韓化石足跡是屬於「小型小盗龍類獸腳類恐龍」，從化石痕跡中發現恐龍的步幅與腳印長度比例約是暫時現存 2,637個獸腳類動物足跡大型資料庫最高比率，從中發現牠的高速行為。一同進行研究的美國博士Alex Dececchi表示，他們透過比較各種動物，例如馬、狗和老鼠，來檢視該恐龍速度和體型的關係，他們認為恐龍足跡是在較低的速度下產生，恐龍有拍打長有羽毛的臂，產生空氣推力延長了步幅。

文嘉棋指出這項研究的重要性，現時可以擺脫在飛行演化之前，前鳥翼類恐龍是否使用手臂來協助移動的爭論，並逐步發現遺漏的細節，例如哪些物種具有這些能力，以及這些能力是在何時發展和發展至什麼程度，對了解前鳥翼類恐龍和鳥類飛行的起源具有重要意義。而以上研究結果亦被成功刊登在著名期刊《美國國家科學院期刊》，是繼上次發現古代飛行恐龍撲翼軟組織另一成果。