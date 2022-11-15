中大及國際團隊用鐳射成像技術　首發現古代飛行恐龍撲翼軟組織

中文大學及國際古生物學家團隊利用尖端的鐳射成像技術，在一塊存活於侏羅紀晚期及白堊紀早期於中國出土的化石上，首次發現可支撐古代飛行恐龍撲翼的軟組織，證實了科學界對飛行恐龍於早期飛行狀態的推斷。該化石現時正在山東省的山東天宇自然博物館中展出。



研究團隊利用鐳射螢光成像技術（Laser-Stimulated Florescence，LSF），檢視依附著肩部與胸部位置的組織，並將數據進行定量骨骼重建（quantitative skeletal reconstructions），證實恐龍的祖先是分別利用肩部及胸部肌肉為上拍及下拍飛行提供動力。

中大生命科學學院助理教授、論文第一作者文嘉棋表示，由於這些軟組織以往只能被發現於骨頭化石，因而團隊透過LSF技術觀察到這些組織是一件很成功的事。

化石樣本還包含一種以中國著名哲學家命名的孔子鳥屬，顯示該鳥類的胸部肌肉比較弱，而肩部肌肉比較強壯，為上拍飛行提供了最早期的證據。

對於早期鳥類缺乏胸骨的原因，美國科學進步基金會主任、論文的合著者Thomas G. Kaye 表示，早期鳥類如近鳥龍屬並沒有充分利用胸部肌肉，因此在不需要胸骨的情況下便漸漸失去了胸骨。