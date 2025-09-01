都大開發非侵入性前列腺癌篩查技術　病患只須尿液可作早期檢測

都會大學（都大）針對早期前列腺癌檢測方法，近日簽訂首個技術授權協議，病患只須透過簡單的尿液測試，便能取得精準的早期篩查，免受非必要的入侵性檢查，亦有別於傳統經常出現假陽性、特異性低的舊有黃金標準方法，更加可靠。



都大科技學院的智能系統講座教授華禮生，開發出非侵入性電化學篩查技術，並與一家英國醫療公司簽訂專有技術授權協議（know-how licensing agreement），將進一步將技術商品化、以及提供便攜式即時診斷平台，醫護人員只須為病患進行尿液生物標記的快速分析，就能及早診斷前列腺癌並制定治療方案。

都大科技學院的智能系統講座教授華禮生，開發出非侵入性電化學前列腺癌篩查技術。（圖片由都大提供）

無創癌症篩查 減輕患者心理壓力

全球男性當中，前列腺癌是第二大常見癌症，亦是第五大癌症殺手，雖然活組織檢查是診斷前列腺癌的「黃金標準」，但進行這項侵入性程序，往往取決於初步的篩查測試結果。目前，前列腺癌篩查主要依賴抽血檢驗「前列腺特異抗原」（PSA）水平，但 PSA 水平會受年齡、感染及前列腺增生等多種非癌症相關因素影響，並非一種可靠的生物標記 。因此，PSA 測試的假陽性率高、特異性低，會影響整體診斷的準確性，不必要的活組織檢查，不但為病人帶來心理壓力，亦加重了醫療系統的負擔。

有見及此，華禮生及其研究團隊研發出一套嶄新的系統，可高選擇性地檢測尿液中的特定尿液生物標記，該系統的核心是在具成本效益的電極表面形成纖薄的功能化層。由於功能化層由特定組合的有機單體與交聯劑構成，能產生具專一性的識別位點，並可選擇性地與目標分子結合。

研究團隊已透過與臨床診斷前列腺癌的黃金標準方法進行比較，發現新平台更具可靠性。（圖片由都大提供）

只需尿液測試 更精準更可靠

經特殊設計與圖案化的電極具備「互補形貌結構」 ，進而構建出獨特的三維感測平台，結合先進的機器學習工具，可實現對多種癌症生物標誌物的同步篩檢。研究團隊已透過與臨床診斷前列腺癌的黃金標準方法進行比較，發現新平台更具可靠性。

此研究成果之前已於學術期刊 ACS Omega 及 ACS Sensors 上發表。華禮生希望透過專有技術授權，將這項創新技術應用於開發即時診斷工具，分析尿液生物標記，從而減少病人接受侵入性檢查之苦，並提高前列腺癌的早期檢測率。