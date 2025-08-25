明愛白英奇正式加入方大　現有課程續辦　收生要求及資歷認證不變

聖方濟各大學（方大）今日（8月25日）宣布，已獲香港學術及職業資歷評審局（評審局）批准，明愛白英奇專業學校（白英奇）正式成為方大學院，並即日舉辦記者會講解相關詳情。



方大署任校長盧鐵榮教授表示，方大與白英奇理念吻合，同樣重視職專教育及具有天主教背景，所以於去年起討論白英奇加入方大，並於今年2月正式提交申請，經評審局檢視多個因素包括收生、學生支援、教職員及大學架構後，於上周通知方大申請已經正式獲批。



聖方濟各大學署任校長盧鐵榮教授宣布，明愛白英奇專業學校已獲批加入聖方濟各大學。（盧勁揚攝）

新學年起畢業證書由方大頒發 部份課程調撥至方大原有學院

白英奇加入方大後，今年9月起入學的白英奇學生，其畢業證書將由方大發出，現正就讀白英奇的學生將可以選擇畢業證書由方大或白英奇發出，過渡期約2年。白英奇現有課程將繼續開辦，畢業生所獲資歷認證不變，收生要求不變，只是課程開辦方將改為方大。另外，由於現時所有教職員均由方大及白英奇一起聘用，所以待遇不會有任何影響，亦不涉及裁員。

學校架構方面，白英奇將會成為方大的「學術部門」，地位等同方大其他學院，院長一職暫由方大常務副校長余嬋雲教授署任。原有的商業及款待管理學系、余兆麒健康科學系及社會科學系，將分別調配至方大轄下的廖湯慧靄商業及款待管理學院、余兆麒健康科學院及湯羅鳳賢社會科學院，而設計學系及通識教育系將繼續保留作為白英奇轄下教學部門。

白英奇加入方大後，一大發展方向是開設學士課程，預計會於2026/27學年開辦宗教及倫理課程，程度會是達到資歷架構第六級（QF 6）的碩士或深造文憑，設計學系亦計劃開辦學士學位課程。

方大透露，新學年白英奇新生數字按年增加16%，反映課程具吸引力，但未有具體了解數字上升是否與早於7月已經公布白英奇將加入方大消息有關，又指預早公布消息是為了確保所有申請入學的學生擁有同等資訊，保障公平性，避免個別知悉消息人士因而得益。

盧鐵榮教授提到，明愛白英奇專業學校加入聖方濟各大學已經準備一段長時間。（盧勁揚攝）

白英奇加入方大與收生無關 事前進行大量工作

近年學生人數下跌，對不少學校都造成收生壓力，不過盧教授強調，白英奇加入方大並非因為收生有壓力，更指出方大近年收生數字都有6%至10%增長。

他解釋，白英奇選擇於今年加入方大，是因為事前有大量工作需要進行，例如是兩所學校根據不同法例成立，地位有所不同，有相關法例問題需要預先疏理。

澄清方大沒有優先錄取明愛屬下中學學生

方大早前被指會優先錄取屬同一辦學團體明愛香港屬下中學學生，盧教授說方大沒有給予任何學校學生優先入學權，明愛屬下中學學生與其他學校學生均一視同仁。不過他指出，明愛屬下中學學生受到明愛教育的天主教薰陶，熟悉相關理念，故面試上或較其他學生有優勢。

盧教授亦解釋方大的一條龍升學，並非指學生入學後可以直接升讀更高程度的課程直至畢業，而是會向學生提供階梯、機會、及指導，幫助學生升學。他強調，學生升學必須滿足相關課程成績要求，絕對不會錄取不符合要求學生。

被問及新校長人選 方大：正遴選

早前有傳聞指，方大已經聘請教育大學前校長張仁良出任下任校長。記者會上被問到相關傳聞是否屬實，方大指校長遴選工作現在進行中，不會作出任何評論。