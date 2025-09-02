兒童院舍成長　中大社工高級文憑畢業生盼以自身經歷幫助他人

中文大學專業進修學院社會工作高級文憑課程應屆畢業生張哲亮，在成長過程中經歷家庭問題、精神健康危機和經濟困難，在兒童院舍成長時幸得社工的陪伴與支持，讓他走出困境並發掘自己的潛能。他立志成為社工，把自身經歷轉化為幫助他人的熱誠和動力，日前獲頒「滙豐職業教育獎學金」。



另一位得獎學生、應用翻譯高級文憑課程應屆畢業生陳巧頤因為喜歡語文、文化和翻譯，所以希望成為專業傳譯員；她更希望將來能以自身經驗，改變社會對語文科是「無用、只能教書」的成見，啟發更多學生學習語文的興趣。



中文大學專業進修學院應屆畢業生陳巧頤（左）及張哲亮（右）獲滙豐職業教育獎學金。（中文大學專業進修學院提供）

張哲亮參與義工服務 暑假於住宿兒童院舍工作

張哲亮對獲獎感到無比感恩和鼓舞，指獎學金大大減輕自己的經濟負擔，讓他能專注於學業和社區服務。他計劃善用這筆資助繼續完成學業、參與實習和義工服務。曾於兒童院舍生活的他，這個暑假正於住宿兒童院舍工作，並在危機熱線做義工，冀提升專業能力外，也能幫助更多有需要的人。

逆境時遇上社工扶持與陪伴 逐步走出困境

他說，自身經歷讓他深刻理解弱勢社群所面臨的挑戰。他很慶幸在逆境時遇上社工的扶持與陪伴，令他逐步走出困境，所以他立志成為社工，希望以過來人的經歷及專業的知識，向有需要的人提供支持、與其同行，讓他們也能發揮個人優勢，他視之為昔日接受服務的回饋。他認為這份真誠的服務熱誠，是他獲獎的主因。

中文大學專業進修學院社會工作高級文憑課程應屆畢業生張哲亮。（中文大學專業進修學院提供）

課程促進其個人反思和道德自覺 將升讀理大社工文學士

回顧兩年的學習經驗，他表示課程最重要的是促進其個人反思和道德自覺的能力。老師經常鼓勵他們透過課堂上的討論、案例分析和實習經驗，反思自己的價值觀、成長背景和對服務對象的態度等。實習導師也幫助他在面對服務對象時，如何建立更真誠和專業的關係。

他在新學年將升讀理大社會工作文學士課程，希望深化精神健康和家庭支援等方面的專業知識和技能，畢業後成為具備專業判斷力和同理心的社工，推動跨專業協作。展望未來，他希望透過持續進修，掌握更多專業知識如輔導心理學等，促進社工和輔導的專業化。

滙豐銀行主席王冬勝（左二）與得獎學畢業生陳巧頤（左三）及張哲亮（右一）合照。（中文大學專業進修學院提供）

應用翻譯高級文憑畢業陳巧頤：傳譯工作不易被人工智能取代

另一位得獎學生、應用翻譯高級文憑課程應屆畢業生陳巧頤表示，獲獎令她感到十分榮幸與感恩。她相信是自己對翻譯的熱愛令她突圍而出，獲得獎學金。

陳巧頤表示，因為喜歡語文、文化和翻譯，所以希望成為專業傳譯員，亦有信心傳譯工作不易被人工智能取代，因為傳譯涉及「人」的元素甚多。她更特地學習德語和西班牙語，希望掌握多國語言，成為多語傳譯員。

她即將升讀中文大學翻譯文學士課程，並將運用獎學金提升語文及翻譯技能，計劃投身跨國機構發展職涯。她更希望將來能以自身經驗，改變社會對語文科是「無用、只能教書」的成見，啟發更多學生學習語文的興趣。她亦不忘感謝學院講師在學術甚至升學出路上均給她堅實支持，課程又助她裝備職業所需的技能與知識，讓她實現夢想。