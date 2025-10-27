中大理學院副院長姜里文獲委任外務副校長　任期兩年11月生效

中文大學今日（27日）公布校董會通過委任理學院副院長姜里文為副校長（外務），任期兩年，於2025年11月1日生效。



校董會亦通過委任中大教育行政與政策學系教授及系主任張志強為教育學院院長，任期五年，於2026年1月6日生效。



中大校董會通過委任姜里文為副校長（外務），任期兩年，於2025年11月1日生效。（中文大學提供）

姜里文兼任方式出任外務副校長

姜里文現為卓敏生命科學教授及理學院副院長（研究），他將以兼任方式出任副校長（外務），領導海外學術交流以及內地事務。他自2000年加入中大，2007年晉升為教授，並於理學院擔任多項職務。

姜里文表示，期望透過國際化網絡及卓越研究推動中大發展，深化與內地知名院校的學術合作，協助各學院拓展對外關係、建立策略聯盟，以及與學術界、業界及政府夥伴分享成功經驗。

中大校董會通過委任張志強為教育學院院長，任期五年，於2026年1月6日生效。（中文大學提供）

教育行政與政策學系系主任張志強升任教育學院院長

獲委任為教育學院院長的張志強於2012年加入中大，先後擔任多個職位。他現為中大教育行政與政策學系教授及系主任，並兼任大學與學校夥伴協作中心總監。他亦曾任中大教育學院副院長（本科生課程），在學術及領導方面具豐富經驗。

張志強表示，希望將教育學院建構為教育研究和教師培訓的領先中心，聚焦學術卓越、創新教學、國際化及社會影響力。他期待與同事們攜手合作，實現這些目標，並推動本地、區域及全球教育的進步。