教大西九龍教學中心揭幕　成市區第三個教學點　促進跨學科教學

香港教育大學位於西九文化區戲曲中心的西九龍教學中心（柯士甸道）於上周五（10月31日）揭幕，該中心是教大繼北角教學中心和將軍澳教學中心之後，於市區設立的第三個教學點。教大校長李子建表示，新教學中心將啟發師生展開更多創新項目，為國家及區域教育發展做出貢獻。



教大西九龍教學中心（柯士甸道）將成為教大10個碩士課程及一個校董培訓課程的主要授課地點 。(教大提供)

教大西九龍教學中心（柯士甸道）佔地逾6,300平方呎，配備先進的視聽科技，共有兩間設備完善的課室及一個多功能活動空間，支援多元教學模式，亦可用作研討會、工作坊、公開講座及學生活動的場所。新中心除課室之外，並設有學習共享空間、討論室及行政支援區，為師生提供靈活且具互動的學習環境。

教大表示，自2025/26學年起，教大西九龍教學中心（柯士甸道）將成為教大10個碩士課程及一個校董培訓課程的主要授課地點，涵蓋教育、藝術、文化及跨學科領域。中心便捷的地理位置將大大縮短師生的交通時間，有效提升上課體驗及學習效率。教大更特別於接待處設立了功課提交服務，為同學學習提供便利。

教大校董會主席黃友嘉期望新教學中心能為藝術家、文化從業者、教育工作者和學生等多元群體搭建知識交流平台，幫助年輕人拓展多元視野並增強文化素養。(教大提供)

教大校董會主席黃友嘉致詞時表示，教大西九龍教學中心落戶香港文化樞紐核心，不僅是空間上的拓展，更標誌着教大深化教育專業與文化藝術融合的堅定決心。他期望新教學中心能為藝術家、文化從業者、教育工作者和學生等多元群體搭建知識交流平台，幫助年輕人拓展多元視野並增強文化素養。

教大校長李子建深信新教學中心將啟發師生展開更多創新項目，為國家及區域教育發展做出貢獻。(教大提供)

教大校長李子建補充，配合教大《策略發展計劃2025-2031》，新教學中心選址主城區。他說，教大未來將有更多新發展計劃，致力促進教研、跨學科合作及知識交流，加強教大與業界的資源協同，進一步鞏固教大在教育、人文及相關領域的領導地位。