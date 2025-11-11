粵港澳大灣區國際青年技能邀請賽　香港選手勇獲兩金三銀

由職業訓練局（VTC）舉辦的「2025粵港澳大灣區國際青年技能邀請賽」於上周三（11日）結束，比賽匯聚香港、廣州、深圳、中山及新加坡的年輕技能選手於香港同場競技，最終香港代表隊憑卓越表現摘下兩金三銀的佳績。



今屆賽事共設五個比賽項目，包括「自主移動機械人」、「網絡安全」、「平面設計科技」，以及今年新增的「西式烹調」和「美容護理」。來自香港、廣州、深圳、中山及新加坡合共八所職業技術院校的39名學生齊集於香港比併技能，包括VTC、廣東輕工職業技術大學、廣州華商職業學院、廣州職業技術大學、新加坡工藝教育局、深圳職業技術大學、新加坡淡馬錫理工學院和中山職業技術學院等。香港共派出7名代表參加所有比賽項目，最終本港代表分別在「自主移動機械人」和「平面設計科技」項目奪金，其餘三個項目則獲得銀獎。

IVE畢業生范灝偉（左）和鄭恰龍（右）在「自主移動機械人」項目中獲得金獎。（職業訓練局提供）

在二人團體賽的「自主移動機械人」項目中，來自香港專業教育學院（IVE）人工智能及機械人學高級文憑的畢業生范灝偉和鄭恰龍憑出色表現獲得金獎。范灝偉在比賽中負責硬件組裝，鄭恰龍則負責程式編寫。鄭表示，編程過程充滿挑戰，例如比賽場地的光源可能影響感應器表現，因此他需預先設計多套備用方案，確保機械人在競技場上能穩定運作。二人均表示，兩年的IVE高級文憑課程培訓他們的解難能力，加上專題習作與課程理論並行，讓他們更有信心和培養實踐能力，幫助作賽和升學。

HKDI 畢業生黃茜蔓獲得「平面設計科技」項目金獎。（職業訓練局提供）

另一項「平面設計科技」比賽項目由香港知專設計學院（HKDI）視覺傳意設計高級文憑畢業生黃茜蔓奪得金獎。她因應大會的香港文化藝術比賽主題，以金魚圖案象徵「金魚街」的街頭特色，並以紅色與綠色為主色，營造強烈對比，配以海邊景色、塗鴉、書法等元素突出主題。黃茜蔓表示，比賽期間能夠與不同選手同場競技及交流，觀摩每位選手的獨特設計風格，讓她獲益良多。

職專文憑學生陳紫澄在「美容護理」項目奪得銀獎。（職業訓練局提供）

「美容護理」項目由青年學院學生陳紫澄獲得銀獎。陳表示，職專文憑（專業美容）課程幫助她建立基本的美妝和美甲技巧，從中了解到美容專業除了要掌握皮膚和肌肉狀態、美甲設計、主題化妝技巧外，亦要具備與客人溝通的能力等。為了提升技術水準及速度，她在比賽前透過反覆嘗試和練習，以確保臨場表現穩定和提升自信心。

此外，香港選手在「網絡安全」和「西式烹調」項目亦摘下銀獎。當中「網絡安全 」項目由VTC 網絡安全高級文憑畢業生鄧卓希與隊友梁敬妮合作參賽，而國際廚藝學院（ICI）國際廚藝文憑學生姚卓盈則出戰「西式烹調」項目。他們均表示，很慶幸能與來自中國內地及新加坡的優秀學生同場競技，並形容是這次比賽是非常寶貴的經驗。