VTC「玩轉技能」嘉年華　學生興趣變職業　望投身動畫師寵物護理

職業訓練局（VTC）將於10月26日（星期日）在西九文化區大草坪，舉辦全港最大型戶外職業專才技能VTC「玩轉技能」嘉年華，超過40項表演及攤位活動，體驗職專技能如何融入「衣、食、住、行」，讓市民邊玩邊學STEAM，活動免費入場。



協助舉辦攤位的兩位學生，希望將從小的興趣化為職業。身為「機迷」的遊戲及動畫高級文憑二年級學生Anson，目標是成為動畫師，他與同學運用AI開發「AI照相館」，在極短時間內生成獨一無二的動漫遊戲角色，他認為課程教他們使用AI，節省出來的時間可用於提升創作質素。



嘉年華設有「寵物遊樂區」，讓對動物情有獨鍾的寵物護理及保健高級文憑學生Chloe充滿期待，她希望透過活動接觸不同類型犬隻，學到替寵物放鬆按摩的技巧，為將來進軍寵物美容或寵物酒店的工作做好準備。



VTC「玩轉技能」嘉年華，讓公眾體驗職專技能如何融入「衣、食、住、行」，包括師生合作的攤位，如放鬆按摩體驗坊及「AI照相館」。（蔡曉楓攝）

「自小動意看動漫及畫畫，將來想成為一位動畫師」遊戲及動畫高級文憑二年級學生蔡旻叡（Anson），從小就是「機迷」，他為將興趣變成職業，於2023年DSE後選讀香港資訊科技學院的基礎文憑（資訊科技）課程，及後再修讀遊戲及動畫高級文憑。

AI提升動畫設計效率 成業界大趨勢

「讀了動畫課程才明白動畫師的偉大，由設計到技術實行，完成一部動畫實在不客易，在學習中遇到的困難，令我更加敬佩他們」，Anson指運用AI來協助設計十分省時，在構思初期會利用AI「Brainstorm（腦力激盪）」，在ChatGPT中輸入有效「提示詞（Prompt）」 ，由以往創作一個遊戲角色需時數天，到現在僅花1分鐘便生成不同風格的角色例子，大大降低製作成本和省卻設計流程。此外，他亦學到利用AI為動畫配樂、角色配音及加入語音功能等，提升工作效率，用AI已業界大趨勢。

自小是「機迷」的學生Anson，希望成為動畫師。（VTC提供）

署理高級講師袁華秋（左）指「AI照相館」由香港資訊科技學院自行開發，是師生團隊合作的成果。（蔡曉楓攝）

不過Anson認為AI只是輔助工具，不能取代動畫師的創意及作品的藝術性，就如他曾與同學組隊為學校的一項社會服務項目設計吉祥物，設計一個以雲為靈感的家族角色，製作3D模型和動畫短片，是十分寶貴的經驗。

香港資訊科技學院自行開發「AI照相館」

香港資訊科技學院署理高級講師袁華秋表示，遊戲及動畫高級文憑團隊為VTC「玩轉技能」嘉年華設計「AI照相館」，可短時間跟據參加者的外貌表情，只要十多秒時間，便可生成獨一無二的遊戲角色，而「AI照相館」後台系統由香港資訊科技學院自行開發，以開源圖像生成工具「Stable Diffusion」結合大型語言模型「LLM」為技術核心，只須修改後台指令，便可生成不同藝術風格，靈活度極高，這系統既維持設計師的原創主導權，又能加快設計角色的時間。

署理高級講師袁華秋與Anson即場示範如何秒變動漫人物。（蔡曉楓攝）

高級講師袁華秋指課程除了着重AI的科技運用，有助提升學習及工作的效率，「我們的課程亦會教導學生撰寫程式及如何在程式中發現錯誤「偵錯」（debugging）等實用投能，以及培養學生創作者的專業操守」。

寵物護理及保健高級文憑二年級生Chloe，認為課程能全面提供動物護理及業界發展的知識，讓她將來投身寵物美容行業作好準備。（蔡曉楓攝）

至於愛好動物的勞琬詩（Chloe），現就讀IVE寵物護理及保健高級文憑二年級生，中學開始做流浪動物義工，並在課餘修讀寵物美容課程。「我想將來做寵物美容或寵物酒店等工作，而課程提供對動物營養學、生理學及解剖學等知識，有助我將來學以致用」。Chloe指課程採取模型教具與互動教學，學校亦會安排寵物展、動物醫院、警犬隊總部等到訪學校，以及安排到新加坡愛護動物協會參觀，讓她深入了解寵物行業不同範疇的運作。

學生練習寵物放鬆按摩 嘉年華接觸不同類型犬隻

而今次嘉年華設有「寵物遊樂區」，當中有寵物放鬆按摩體驗坊，讓Chloe大十分期待，因為有機會體驗與不同類型的犬隻作近距離接觸，兼學到放鬆按摩的技巧，相信對將來工作有幫助。

香港專業教育學院（IVE）柴灣院校健康及生命科學系講師章臻彤，示範替犬隻在穴位上按摩。（蔡曉楓攝）

講師章臻彤歡迎市民在嘉年華的網頁預先登記，在活動當日親臨讓寵物體驗按摩保健。（蔡曉楓攝）

香港專業教育學院（IVE）柴灣院校健康及生命科學系講師章臻彤（Sherry），示範替犬隻的按摩手法，介紹須要按壓的穴位，如曲池穴、合谷穴及三陰交等，將在活動示範分享寵物按摩技巧，有助犬隻舒緩壓力與關節疼痛，她提醒犬隻按摩前兩小時避免進食，之後要鼓勵飲水。她歡迎市民在嘉年華的網頁預先登記，可在活動當日親臨讓寵物體驗按摩保健。

寵物護理及保健高級文憑作全方位培訓

講師章臻彤指IVE健康及生命科學學科於去年開辦「寵物護理及保健高級文憑」，課程涵蓋寵物行業營運與實務、寵物保健及醫療及寵物美容等三大範疇，裝備學生在寵物護理、培訓及美容等全方位的工作須要。

近年傾向採用天然方式為寵物保健，課程因而提供基礎寵物另類療法單元，包括寵物按摩技巧、精油調配與應用、營養補充品，由擅長中西結合療法的獸醫教導寵物中醫保健知識，讓學生掌握行業的不同技能。章臻彤歡迎市民在嘉年華的網頁預先登記，可在活動當日親臨讓寵物體驗按摩保健。

講師章臻彤示範人體與犬隻的相同穴位分佈地方。（蔡曉楓攝）

「玩轉技能」嘉年華表演及攤位 免費技能體驗日

VTC「玩轉技能」嘉年華2025，設有超過40項精彩表演及攤位活動，打造充滿創意與互動體驗的免費技能體驗日！創新精彩的互動遊戲及工作坊，包括親嘗手工意粉製作、將豆渣和蛋糕碎變成美曲奇、自己動手組裝藍牙喇叭帶回家聽歌、教授寵物按摩減輕毛孩關節疼痛，更讓小朋友動手製作色彩繽紛的捕夢網、獨一無二的DIY花影滴膠時尚配飾、一嘗面部或手部彩繪及透過「AI照相館」化身成武俠遊戲角色等，讓公眾免費體驗職專技能如何融入「衣、食、住、行」，邊玩邊學STEAM，適合各年齡層人士參加，現場設有打卡熱點及豐富禮品免費換領。

活動資訊：



活動名稱：職訓局職業專才技能嘉年華

日期： 10月26日（星期日）

時間：上午 10:30 - 下午 8:00

地址：西九文化區大草坪

收費：費用全免