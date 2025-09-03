VTC太陽能車隊世界賽奪冠　自主研發車戰勝國際著名學府

由香港專業教育學院（IVE）工程學科團隊自主研發的太陽能電動車SOPHIE 8x，早前出戰澳洲舉行的2025年「世界太陽能車挑戰賽」，在難度和挑戰性極高的「Cruiser Class」（房車賽）賽事中戰勝來自美國明尼蘇達大學、澳洲新南威爾斯大學及意大利博洛尼亞大學等多間院校的車隊，勇奪世界冠軍。



VTC太陽能車隊參與在難度和挑戰性極高的「Cruiser Class」（房車賽）賽事中勇奪冠軍。（香港專業教育學院提供）

每兩年舉行一次的「世界太陽能車挑戰賽」是全球最具代表性的太陽能車賽事之一，今年吸引來自澳洲、德國、英國、美國、日本、南韓等十多個國家和地區、共34支隊伍參加三個組別賽事。參賽車隊需於六天內，由北至南穿越澳洲大陸，全程長達3,000公里，途中需穿越沙漠及荒野，面對顯著的日夜溫差和多變氣候，考驗每支車隊的技術實力、團隊毅力與臨場應變能力。

團隊不斷升級和改良太陽能車，顯著提升SOPHIE 8x的能源效益。（香港專業教育學院提供）

太陽能電動車SOPHIE 8x實用與創新兼備

VTC太陽能車隊參與的「Cruiser Class」賽事，著重太陽能車的能源效益及實用性，以配合社會對可持續發展交通工具的需求。為應對今屆賽事改於澳洲冬季舉行所帶來的日照時間縮短，以及電池容量限制等新挑戰，團隊研發了全新的驅動電機（馬達）系統，控制器採用第三代半導體SiC（碳化矽）技術，不但減輕車身重量，更有效提升能量轉換效率，減少損耗，顯著增強續航力與能源效益。車隊日間於沙漠公路上馳騁並為太陽能車充電，晚間則爭分奪秒檢修車輛及調整策略，最終成功奪冠。

VTC表示，由IVE工程學科師生組成的團隊，在今次比賽中展現出團體協作與創新精神，同學成功將課堂所學的新能源相關理論付諸實踐，充分反映香港年輕一代在創新科技領域的實力。