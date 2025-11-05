VTC推全天候AI線上導師平台提升學習成效　人工智能納入必修課程

面對全球數位轉型，VTC 積極將人工智能技術融入教學，所有高級文憑課程於本學年已將資訊科技納入必修單元，課程將涵蓋 AI 的核心應用技術，並且推出 24 小時AI學習輔助平台「Virtual Tutor」，提供自主學習環境給所有學生。



平台的最大特色是可全天候學習，支援多種語言，學生24小時均可透過 AI助手提問，透過引導式學習模式，自主探索教材內容。院校亦同時與跨國電腦科技公司合作，安排所有導師接受全面AI培訓，包括學習使用AI備課、擬定試題、批改功課等，提升教學效能。



AI教學全面升級 打造未來人才競爭力

「Virtual Tutor」於2024/25 學年開始在資訊科技學科試行，師生反應正面，不少導師反映能提高學生的學習積極性及動機，讓學生在課堂以外持續學習，有助獨立思考能力，對未來就業競爭力與創新能力都有極大幫助。院校之後會將「Virtual Tutor」中的學生提問數據進行分析，優化教學內容，務求更能符合學生的學習需要。

職業訓練局（VTC）數碼總監兼香港資訊科技學院（HKIIT）院長許仁強指出，VTC 的高級文憑課程強調應用性，會定期通過與業界諮詢，檢討及更新，目的是要緊貼市場需求，成為培育香港專業人才庫搖籃，讓學生掌握最新行業知識與技能。

資訊日可參觀各院校的創新教學設施，了解VTC緊貼業界發展的學習環境。（圖片由VTC提供）

課程前瞻佈局 掌握未來產業先機

被納入必修單元的課程包括AI提示詞設計（Prompt Engineering）、生成式AI應用（Generative AI）及AI倫理與安全等，故VTC畢業生均具備基礎的 AI 核心技能；此外，9成高級文憑及文憑課程均與香港「八大中心」定位及關鍵產業發展緊密相扣，以協助學生掌握未來產業先機。

2026/27學年課程將於11月6日（星期四）起接受報名，涵蓋140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑和文憑課程，提供多元升學路徑，所有課程均獲政府資助。因應政府持續促進銀髮經濟，新學年將推出「銀髮市場社會服務高級文憑」及「健康及社會護理高級文憑」，課程涵蓋物聯網( IoT)、AI和無線技術在智能科技及樂齡科技中的應用，提升長者的生活質素。

2026/27學年課程將於11月6日起接受報名，涵蓋140項金日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑和文憑課程，提供多元升學路徑，所有課程均政府資助課程。（圖片由VTC提供）

另外，VTC亦開辦「旅遊及盛事管理」、「國際款待業管理」、「運動教練學高級文憑」、「基礎課程文憑（運動）」、「主題公園及劇場創意科技」、「建造管理學高級文憑」、「職專文憑（無人機及娛樂科技）」及「基礎課程文憑（智慧交通技術）」等新課程。